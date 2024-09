Mercato : Le PSG a signé son «grand numéro 9» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un vide difficile à combler du côté du PSG qui a choisi de ne pas recruter un attaquant pour remplacer le Bondynois. Et pour cause, comme le rappelle Dominique Séverac, le PSG tient déjà son numéro 9, à savoir Gonçalo Ramos, recruté pour 80M€ l’année dernière et qui est actuellement blessé.

Malgré les rumeurs annonçant l'arrivée d'un avant-centre tel que Victor Osimhen ou Viktor Gyökeres, le PSG n'a recruté aucun attaquant pour remplacer Kylian Mbappé parti au Real Madrid. Et pour cause, pour Dominique Séverac, journaliste du Parisien, le PSG tient déjà son numéro 9 d'envergure à savoir Gonçalo Ramos.

«Le grand 9 que Paris cherche, il l'a, c'est Gonçalo Ramos»

« Paris a songé à Viktor Gyökeres cet été mais il semble que Luis Enrique n'a pas validé son recrutement. Je me répète : le grand 9 que Paris cherche, il l'a, c'est Gonçalo Ramos. S'il revient bien de son entorse à la cheville, il va marquer 30 buts dans la saison ! », promet le journaliste lors d’une série de questions/réponses sur le site du Parisien, avant d’en rajouter une couche.

«Avec lui, le profil du PSG peut changer offensivement»

« Le vrai numéro 9 existe, il est là mais il est blessé. Je pense qu'avec Gonçalo Ramos présent mercredi soir, le PSG n'aurait pas autant galéré à marquer. Il va revenir dans deux mois, soyez, soyons patients. Avec lui, le profil du PSG peut changer offensivement », ajoute Dominique Séverac.