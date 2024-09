Affaire Jégou-Auradou : Le vestiaire du XV de France sort du silence !

Axel Cornic

Ils sont revenus en France après deux mois en Argentine, mais Oscar Jégou et Hugo Auradou ne sont pas encore mis hors de cause, puisqu’ils sont toujours accusés de viol. Le deuxième-ligne a notamment repris les entrainements avec son club de la Section Paloise, où certains semblent très heureux de l’avoir enfin retrouvé.

Si la justice argentine poursuit son travail, la vie continue pour Oscar Jégou et Hugo Auradou. Accusés de violences physiques et sexuelles, les deux joueurs du XV de France ont pu être rapatriés, même s’ils peuvent être convoqués à tout moment par le parquet de Mendoza. Mais en attendant d’éventuelles évolution, ils ont repris leur travail respectif...

Auradou a repris les entrainements avec son club

Le 18 septembre dernier, Auradou a repris le chemin des entrainements avec la Section Paloise, alors que son dernier match officiel remonte au début du mois de juillet avec le XV de France. « Il a été intégré, comme convenu sur son plan de reprise » a expliqué Antoine Nicoud, entraineur de la défense béarnaise. « Il a fait une semaine de reprise athlétique, de testing. Et sur cette deuxième semaine, il revient en partie à l’entraînement collectif ».

« Cela faisait deux mois que je ne l’avais pas vu, je suis heureux de le revoir »

Elu révélation de la dernière saison de Top 14, le jeune international palois Théo Attisogbé a également tenu à envoyer un message à Hugo Auradou. « Cela faisait deux mois que je ne l’avais pas vu, je suis heureux de le revoir. Il a pu rentrer avec nous, s’entraîner et reprendre progressivement » a déclaré l’arrière de 19 ans, d’après Rugbyrama. « Je le sens plutôt bien, conquérant, il sait ce qu’il a fait et ce qu’il n’a pas fait. Maintenant, on est là aussi pour lui changer les idées et l’accompagner au mieux dans son retour à la compétition ».