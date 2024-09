XV de France, Ntamack… La terrible annonce en direct pour Jalibert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grièvement blessé avant la dernière Coupe du monde de rugby, Romain Ntamack a énormément manqué au XV de France. Pour le remplacer, Fabien Galthié a pu compter sur un excellent Matthieu Jalibert. De quoi alors rebattre les cartes pour le poste de demi d’ouverture chez les Bleus ? La question a été posée à Vincent Moscato et en direct, il n’a pas donné de très bonnes nouvelles au joueur de l’UBB dans son duel avec Ntamack.

A 25 ans, Romain Ntamack a su revenir à son meilleur niveau suite à une grave blessure au genou, ce qui l’avait d’ailleurs privé de la dernière Coupe du monde avec le XV de France. En son absence, c’est Matthieu Jalibert qui était aligné à l’ouverture par Fabien Galthié. Mais a-t-il pour autant gagné sa place de titulaire face à Ntamack à cette occasion ? Vincent Moscato en doute. A l’occasion du Super Moscato Show sur RMC, il a été très clair, le joueur du Stade Toulousain reste le numéro 1 avec le XV de France.

« L’avantage est toujours à Ntamack »

A propos de ce duel entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert pour le poste de demi d’ouveture du XV de France, Vincent Moscato a ainsi expliqué : « Jalibert n’a pas réussi à prendre la place de Ntamack. Il y a eu, je sais pas, un peu d’angoisse au moment de rentrer dans le costard. Les manches étaient un peu longues. On l’impression qu’il se patine avec le temps, mais l’avantage est toujours à Ntamack. Bien sûr ».

« Ntamack actuellement est le numéro 1 et Jalibert reste le numéro 2 »

« Regarde le palmarès. Il joue Toulouse d’accord, mais ce palmarès là ne serait pas là si ces joueurs là n’avaient pas de talent. Automatiquement, Ntamack actuellement est le numéro 1 et Jalibert reste le numéro 2. Pour le moment. Après, peut-être que dans une deuxième partie de carrière; avec le potentiel qu’il a Jalibert… On attend toujours un gros match référence de Jalibert en équipe de France. Jusqu’à maintenant, on ne l’a pas eu, on a été un peu frustré. Ntamack a gagné un Grand Chelem, il fait gagner Toulouse. Ntamack est toujours le numéro 1 avec un dauphin qui a un talent formidable qui peut au fil du temps combler ce vide. Mais maintenant, Ntamack a pris beaucoup d’avance », a poursuivi Moscato. A voir si Jalibert réussira à inverser la tendance face à Ntamack.