XV de France : «Il va devoir assumer», tension maximale dans cette sombre affaire

Présent en Afrique du Sud cet été avec les U18 du XV de France, le jeune Mehdi Narjissi a disparu en mer lors d'une séance de récupération sur une plage dangereuse. Si des hommages ont été rendus par le Stade toulousain ce dimanche, c'est un sentiment d'injustice qui domine pour Jalil, son père, engagé dans un combat contre la Fédération française de rugby (FFR).

C'est une affaire dont le rugby français aurait bien aimé se passer et surtout ne jamais avoir eu à traiter. Le 7 août dernier, Mehdi Narjissi disparaissait en Afrique du Sud lors d'un rassemblement avec les U18. Son père, ancien talonneur à Agen notamment, veut faire payer aux responsables, le staff d'abord, et la FFR directement. Il regrette que le président Florian Grill ne se soit pas déplacé avec lui lorsqu'il s'est rendu directement sur cette plage, où des panneaux indiquaient la dangerosité de l'endroit.

« Je veux que la vérité soit faite »

En difficulté face aux vagues et aux puissants courants de cette plage, Mehdi Narjissi a fini par lâcher prise malgré l'aide de son partenaire Oscar Boutez. Aucun membre du staff tricolore n'est intervenu. « Je veux que la vérité soit faite, que la justice fasse son travail, que les responsables soient jugés et punis. Ils ne peuvent plus encadrer. Certains doivent aller derrière les barreaux. On n'a reçu aucun message de leur part. Rien » déplore Jalil Narjissi.

Un président absent

Alors qu'il s'est rendu sur place pour voir de ses propres yeux cette plage, Jalil Narjissi regrette d'être lâché par le président de la FFR Florian Grill. « Je le redis, c'était à lui d'être présent avec nous, d'arrêter ses vacances pour nous accompagner. C'était un manque de respect vis-à-vis de mon fils et de ma famille. (...) J'aurais eu un discours différent envers les dirigeants de la Fédération s'ils avaient mis tout en place pour l'accompagnement. À part les billets d'avion, ils n'ont rien fait du tout. Ils ne peuvent pas se cacher. Florian Grill, comme les autres, va devoir assumer » ajoute le père de la victime dans un entretien accordé à L'Equipe.