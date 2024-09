XV de France : Antoine Dupont n'est pas le meilleur au monde, l'annonce choc !

Jean de Teyssière

La saison 2023-2024 d’Antoine Dupont a été quasiment parfaite. Quasiment, car il n’a pas été champion du monde à l’automne dernier. Sinon, il a remporté tout ce qu’il pouvait remporter : le Top 14, la Coupe d’Europe et les Jeux olympiques de Paris 2024. Au point de faire de lui le meilleur joueur du monde, sans débat. Quoique…

Comme chaque année, World Rugby désignera le meilleur joueur du monde sur l’année 2024. Présent dans la discussion depuis 2021, Antoine Dupont n’a été le lauréat de cette récompense qu’une seule fois, en 2021. En 2022, l’Irlandais Josh van der Flier l’a emporté et l’an passé, c’est le Néo-Zélandais Ardie Savea qui est reparti avec la palme. Cette année, Antoine Dupont pourrait à nouveau être dans la discussion, tout comme un certain Chelsin Kolbe.

Antoine Dupont : Un cadeau unique à 400 000€ ! https://t.co/bcGxVyKrFL pic.twitter.com/sd8P2gpkds — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

«Le meilleur joueur du monde, c’est Kolbe»

Dans le podcast The Good, The Bad & The Rugby, relayé par Quinze Mondial, Jeremy Paul, l'ancien talonneur de l'équipe d'Australie s’est lancé dans une tirade pour défendre Chelsin Kolbe, l’arrière sud-africain des Suntory Sungoliath, club japonais : « Je vais le dire. Le meilleur joueur du monde, c'est Kolbe. C'est tout. Il a lancé le ballon ! Il a lancé le p****n de ballon ! Oh mon dieu, arrêtez tout ! C'était énorme ! »

«Il est devant Antoine Dupont»

Jeremy Paul n’est pas le seul à penser ça. Un autre ancien joueur, Justin Marshall, était également de son avis. Pour l’ancien demi de mêlée des All Blacks il y a un débat, même s’il a une préférence : « Il y a débat pour dire qu’il est au même niveau voire devant Antoine Dupont en tant que meilleur joueur du monde. » Il faut dire que le rugby est vu totalement différemment d'un hémisphère à l'autre. Paul et Marshall seront peut être suivi par les membres du World Rugby dans l'élection du meilleur joueur du monde d'ici la fin de l'année.