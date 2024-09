XV de France : Antoine Dupont utilisé pour un gros coup de pression !

Jean de Teyssière

Antoine Dupont continue d’écrire sa légende. Le demi de mêlée du Stade toulousain a eu six mois pour s’habituer au rugby à 7 et il a remporté la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Le président du Stade toulousain, Didier Lacroix, lui a rendu un bel hommage, rappelant aux journalistes présents sur place les critiques dont il avait fait l’objet en faisant l’impasse sur le tournoi des 6 Nations en début d’année.

Le Top 14 a repris ses droits le week-end dernier et le Stade toulousain n’a pas eu besoin d’Antoine Dupont pour facilement s’imposer face à Vannes (43-18). Ce mercredi, durant la conférence de presse de rentrée du Stade toulousain, il a été question d’Antoine Dupont.

Une médaille d’or pour Antoine Dupont et 400 000€ pour le Stade Toulousain https://t.co/4T33gclmT5 pic.twitter.com/cWSlTEB4hi — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

«Vous n’avez pas envie de lui dire merci ?»

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Didier Lacroix, président du Stade toulousain, a mis un coup de pression aux journalistes concernant Antoine Dupont : « Si on doit évoquer Antoine Dupont, j’ai presque envie de prendre mon téléphone, de vous filmer (les journalistes) et savoir si vous n’avez pas envie de lui dire merci. Vous n’avez pas envie de lui dire: ‘merci pour ce que t’as fait’, ‘pour ton courage’? Parce que le soir de l’Irlande (défaite du XV de France 17-38 lors de la première journée du tournoi des VI Nations, NDLR), quelques-uns se disaient: ‘c’est quoi ce truc? Les JO? Pourquoi il ne joue pas le tournoi?’. Vous voulez que je vous le rappelle? C’était il y a six mois. Il est incroyable. »

«Ce que j’ai à dire à Antoine, c’est merci»

« Ce que j’ai à dire à Antoine, c’est merci, merci pour le sport français, pour l’Etat français, pour ce que tu as fait, poursuit Lacroix. C’est un exemple sur le terrain de sport, pour le rugby et, au niveau de l’exemplarité, pour la société. Parce que ce mec a mis tout le monde à l’heure avec de l’humilité et de la force de conviction. »