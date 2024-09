Rugby : «Il est fou !», le clan Dupont craque aux JO 2024

Axel Cornic

Les Jeux Paralympiques se sont terminés et avec eux, c’est tout le chapitre Paris 2024 qui se referme. Mais ce n’est pas fini puisque le moment est au souvenirs et des nouvelles images de la victoire de France 7 à la fin du mois de juillet ont ressurgi, notamment avec la mère d’Antoine Dupont.

Il n’y avait pas meilleure façon de lancer la fête. Dès le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France a démarré sur les chapeaux de roues avec la première médaille d’or de son histoire en rugby à 7. L’aventure des hommes de Jérôme Daret a passionné tout un pays, qui n’avait évidemment d’yeux que pour Antoine Dupont.

Dupont sur le toit du monde

L’ancien capitaine du XV de France a brillamment réussi son pari, puisqu’après une Champions Cup et un Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, il a offert une merveilleuse victoire aux Français. Et l’exploit est énorme, puisque la France n’avait jamais remporté la moindre médaille olympique en rugby à 7 et lors de la précédente édition à Tokyo, elle n’était même pas qualifiée. L’histoire est encore plus belle, puisque cette médaille est arrivée rien de moins que contre les Fidji, réputé imbattables en rugby à 7 et doubles champions olympiques en titre.

« Mais qu’est-ce qu’il fait ! Mais qu’est-ce qu’il fait ! »

Rentré en jeu à la mi-temps, Dupont a totalement changé la rencontre, avec une action en particulier qui a marqué les esprits. A la réception d’un engagement, le demi de mêlée s’est lancé dans le petit côté et a quasiment battu toute l’équipe fidjienne à lui tout seul, avant d’offrir l’essai à Aaron Grandidier. Et les dernières images de France Télévision nous permettent de redécouvrir cette action, des yeux d’une personne assez spéciale, la mère d’Antoine Dupont. « Mais qu’est-ce qu’il fait ! Mais qu’est-ce qu’il fait ! » la voit-on crier alors que son fils mène la France vers la gloire « Je lui ai dit : mais il est fou ce gosse ! ».