Top 14 : Toulouse cartonne déjà sans Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après un été chargé et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont profite d’un repos bien mérité. Mais ses coéquipiers ont déjà repris le travail puisque ce week-end a eu lieu la première journée du Top 14, avec déjà une victoire du Stade Toulousain, le champion en titre.

Un peu de rugby sans Antoine Dupont, ça fait du bien. La star française était partout ces derniers mois, puisqu’après avoir tout gagné avec le Stade Toulousain en étant élu meilleur joueur des finales de Top 14 et de Champions Cup, il a mené les Bleus jusqu’à un titre inespéré aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Depuis il se repose et ce week-end, il a pu assister en tant que spectateur au retour du Championnat de France.

Toulouse gagne à Vannes

Et pour son club du Stade Toulousain ça a été une bonne première, avec une large victoire sur la pelouse du petit poucet du RC Vannes (18-43), qui dispute le Top 14 pour la première fois de son histoire. « On est tombés sur une équipe qui a peut-être pris de plein fouet la réalité du Top 14 mais je la sens quand même avec de la ressource et de l’énergie. Ils n’ont pas eu de réussite, notamment dans la zone de marque et cela leur est fatal sur la largesse du score » a expliqué le coach toulousain Ugo Mola, lors de la conférence de presse d’après-match.

« Il faudra se mettre un peu plus en danger sur notre rugby »

« Prendre cinq points à l’extérieur, ce n’est jamais mauvais, où que ce soit. On a eu une préparation un peu tronquée. On ne savait pas trop où on mettait les pieds, ni comment on allait réagir » a poursuivi Mola, qui n’est pourtant pas totalement satisfait de la prestation des siens pour ce premier match de la saison. « Après, on n’a pas trop forcé notre talent par moments et je pense qu’il faudra se mettre un peu plus en danger sur notre rugby si on veut rivaliser assez rapidement avec les équipes que j’ai vues jouer aujourd’hui et hier. C’était quand même un peu brouillon partout ».