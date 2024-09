XV de France : La famille Auradou répond face aux accusations !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Accusés de viol et d'agression sexuelle lors de leur passage en Argentine avec le XV de France il y a deux mois, Hugo Auradou et Oscar Jegou ont été autorisés à rentrer en France après leur détention en résidence surveillée. Les deux rugbymen nient toujours les faits qui leur sont reprochés et ont pu échanger de près avec leur famille. Le père d'Hugo Auradou a tenu à prendre sa défense.

Jeune joueur de 21 ans évoluant à la Section paloise, Hugo Auradou a fait son retour en France il y a peu de temps avec son acolyte Oscar Jegou. Les deux rugbymen, loin d'être innocentés par la justice, voient leur image entachée par cette immense polémique. Aux yeux de David Auradou, père d'Hugo et ancien international français, il n'y a aucun doute sur son innocence.

« Je sais que mon fils est innocent »

Venu honorer sa toute première sélection avec le XV de France lors de la tournée d'été, Hugo Auradou maintient depuis le début son innocence. « Dans mon intime conviction, je sais que mon fils est innocent, parce que c’est mon fils. Il ne ment jamais. Il a d’autres défauts. S’il avait vraiment fait le con, il n’aurait pas été si convaincant. Ca c’est une certitude. C'est un gamin, franchement, qui a la tête sur les épaules et c'est tout sauf quelqu'un de violent. C'est quelqu'un au contraire d'hyper réfléchi, qui a beaucoup d'empathie, qui est énormément à l'écoute des autres, c’est un gamin qui est stable, c'est tout l'inverse de ce qu'on entend de lui » déclare son père pour Sept à Huit.

Une affaire loin d'être terminée

« Il est limite en larmes mais il reste fort. Il ne comprend pas, il est incrédule et il me dit: 'Papa, crois-moi, tout ce que tu vas entendre, tout ce qu'on te dit sur moi, c’est faux’. Et moi, à partir de ce moment-là, je le crois sur parole. Et je suis intimement convaincu de son innocence » poursuit-il, rapporté par RMC. Il faudra encore patienter puisque la plaignante, une Argentine de 39 ans, continue d'exprimer sa colère et attend que les deux rugbymen français paient pour ce qu'ils auraient fait.