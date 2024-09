Top 14 : «Je pars ou…», l’incroyable menace de Christophe Urios !

Jean de Teyssière

Arrivé en janvier 2023 à Clermont après son renvoi de l’Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios entame sa deuxième saison complète en Auvergne. Le manager clermontois est en fin de contrat, qui se termine en juin prochain. Il ne veut pas activer la prolongation d’un an mais souhaite prolonger même si partir est également une option qu’il n’exclut pas.

Christophe Urios a pris un ASM Clermont en bien piteux état. Le manager français a joué à deux reprises le maintien et espère que cette saison, les choses évolueront dans le bon sens. Surtout que son équipe semble capable sur le papier de faire quelques belles choses.

«J’ai envie de voir de nouvelles choses»

En conférence de presse cette semaine, Christophe Urios dévoilait ses ambitions cette saison avec Clermont : « Cette saison, j'ai envie de voir de nouvelles choses. Je veux que notre façon d'aborder le rugby change. L'an dernier nous n'étions pas assez audacieux. J'ai l'impression que l'on avance et que l'état d'esprit de ce groupe va dans le bon sens. » Avant d'en dire plus sur son avenir...

«Ou je prolonge ou je pars»

Dans un entretien accordé à La Montagne, Christophe Urios fait le point sur son avenir : « Je me considère en fin de contrat en juin 2025. Je ne ferai pas la +1 (une saison supplémentaire en option, NDLR). Donc ou je prolonge ou je pars sur un autre projet.» Avant de compléter : «j'ai besoin d'avoir une idée précise du projet, d'avoir une certaine liberté de fonctionnement, sinon ça ne marche pas. Si la saison qu’on fera sera déterminante pour mon choix ? Bien sûr ! Mais on n'attendra pas fin novembre pour prolonger ou pas prolonger, c'est très dangereux. J'ai envie de continuer l'aventure, mais il faut que toutes les pistes soient alignées. » L'ultimatum est posé et il ne reste plus qu'à attendre la réaction de l'ASM Clermont.