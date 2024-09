Top 14 : Le retour de Melvyn Jaminet est déjà annoncé !

Axel Cornic

Ecarté depuis son dérapage raciste sur les réseaux sociaux, Melvyn Jaminet a assisté de loin à la reprise du Top 14. Son RCT va affronter ce dimanche le Stade Rochelais pour la première journée, mais l’arrière international ne sera pas là, même si au sein du club on parle déjà de son possible retour une fois sa suspension purgée.

Avec l’Affaire Jégou-Auradou il a semblé passer au second plan, mais personne n’a oublié Melvyn Jaminet. Convoqué lui aussi par Fabien Galthié pour la tournée du XV de France en Amérique du Sud, l’arrière a tenu des propos ouvertement racistes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et a été suspendu 34 semaines par la FFR comme par son club du RCT.

« Melvyn Jaminet est en train de se réparer »

Lors de sa première conférence de presse de la saison, Pierre Mignoni n’a pas pu échapper aux questions concernant Jaminet, dont le contrat va jusqu’en 2028. « Comment va l’homme ? Melvyn va bien, il va mieux. L’homme est en train de se réparer. On est là pour l’accompagner, on a un plan, une vision avec des choses qu’il veut faire avant de revenir s’entraîner ici. C’est le plus important » a expliqué le manager du RCT, dans des propos rapportés par l’AFP.

« Pour moi, ce sera un joueur supplémentaire qu’on retrouvera plus tard »

« On a tous eu mal à la tête. On est tous touchés mais on doit tous assumer (…) On ne peut pas continuer comme ça, c’est évident, je suis persuadé qu’on va tous prendre un nouveau virage » a poursuivi Mignoni concernant les nombreux problèmes ayant touché le rugby français cet été, avant d’évoquer le possible retour de Melvyn Jaminet avec Toulon. « Pour moi, ce sera un joueur supplémentaire qu’on retrouvera plus tard, il faut le prendre comme ça et ne pas être dans l’attente de son retour. On avait un excellent buteur, un peu hors-normes, on récupérera cette force plus tard ».