Top 14 : Incroyable, une star du XV de France craque en plein match !

Axel Cornic

Ce samedi, le Top 14 a démarré une toute nouvelle saison et on a déjà eu droit à un énorme choc, avec la réception du Stade Français sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles. Les finalistes malheureux de la saison dernière ont remporté une large victoire, mais le bilan aurait pu être meilleur sans une bourde de la part de Damian Penaud.

C’est parti ! Le Top 14 reprend ses droits avec une nouvelle saison très attendue par les amateurs. Tout le monde se demande qui va bien pouvoir faire chuter l’inarrêtable Stade Toulousain, mais surtout si l’UBB saura se relever de l'incroyable déroute en finale avec une défaite 59 à 3 contre Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Rugby : Un changement se prépare pour Antoine Dupont, ça fait jaser ! https://t.co/CDLidQq0nm pic.twitter.com/g0Fb5qO0dH — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Penaud coûte un point à l’UBB

Pour le moment, ça a plutôt bien commencé ! Attendus au tournant, les Bordelais ont réalisé un match plein pour le gros choc de la première journée du Top 14, avec pas moins de 6 essais et une victoire sur le Stade Français Paris. Mais ce qui fait notamment parler est une action de fin de match, qui a couté un point à l’UBB ! Damian Penaud a en effet mis le ballon dehors à la sirène de fin de match croyant mettre un terme aux débats... mais le problème c’est qu’il l’a fait à la main ! Un geste totalement interdit qui a offert une pénalité aux Parisiens, qui en ont pleinement profité avec un essai transformé (46-26) qui enlève le point de bonus offensif aux coéquipiers de l’ailier du XV de France.

« Ça fait chier de finir comme ça »

Forcément, ça grinçait des dents dans les couloirs de Chaban-Delmas, ce samedi soir. « Il aurait fallu sortir le ballon en touche. Le résultat était fait et c'était cinq points de gagné. Cela fait une petite piqûre de rappel. Ça fait chier de finir comme ça » a expliqué le capitaine Maxime Lucu, au micro de Canal +. Même son de cloche du côté de Louis Bielle-Biarrey. « On passe à côté, c'est vraiment dommage, parce qu'on sait qu'en Top 14, tous les points comptent » a déclaré l’ailier. « Ça nous servira de leçon. La prochaine, on l'enverra très loin en tribunes, et avec le pied cette fois-ci ».