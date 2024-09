«Un espèce de boulard» : Il se lâche sur Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Récemment, Ugo Mola a confié qu’Antoine Dupont pourrait changer de poste au Stade Toulousain, et ainsi être aligné en tant que deuxième centre après son aventure dans le rugby à 7, au lieu de celui de demi de mêlée. De quoi faire pester Vincent Moscato, qui peine à comprendre ce choix.

Après son aventure dans le rugby à 7, avec une médaille d’or à la clé, Antoine Dupont retrouve sa discipline de prédilection, mais un nouveau changement pourrait être décidé dans un futur proche. Son entraîneur au Stade Toulousain s’est en effet prononcé sur la possibilité de faire évoluer le rôle de la star tricolore sur le terrain, au poste de second centre. « Antoine est le meilleur à son poste et je crois qu’aujourd’hui il n’y a plus trop de conteste sur le sujet. Il a encore envie d’évoluer à ce poste, le club a encore envie qu’il évolue à ce poste-là. Mais il a également des fourmis dans les jambes et il a peut-être envie d’être exposé un petit peu ailleurs, a confié Ugo Mola dans l’émission viàMidol des Mauls et Débats. Antoine a envie de tenter quelques rencontres au poste de centre et plus précisément au poste de 13. Après on a envie de l’exposer, mais pas le fragiliser. Il fait donc trouver la bonne mesure, mais oui, Antoine sera exposé à dans d’autres positions. » Une décision loin de convaincre Vincent Moscato.

« La coupe est pleine à un moment »

« Antoine est doué de partout, beaucoup de joueurs sont doués de partout comme Ramos qui peut jouer ouvreur, centre, arrière… Il peut jouer de partout derrière, même si tu le mets demi-de-mêlée. Bien entendu que Dupont peut jouer au centre et à l’aile. Mais ça peut envoyer aussi un espèce de boulard de la part du Stade-Toulousain et d’Ugo Mola pour dire que les joueurs de Toulouse peuvent jouer à tous les postes. On va faire jouer Baille à l’arrière et Flament à l’ouverture, mais bien sûr ! La coupe est pleine à un moment, peste l’ancien joueur dans son émission sur RMC. Tous les joueurs peuvent jouer centre ! Mais à quel niveau ? On sait que c’est le meilleur joueur du monde, il a des qualités exceptionnelles. Si tu le mets troisième ligne il va faire le métier ! Tu le mets en 6 ou en 7, il va faire le travail et il ne se trouera pas. Il peut jouer car il plaque comme un âne, il est costaud. Je ne dis pas qu’il va jouer toute la saison à ces postes, mais tu peux faire un match en 8. »

« C’est juste pour faire plaisir à Antoine car Monsieur Antoine Dupont l’a décidé »

« On ne va pas l’installer en 8, mais il peut faire des matches en 8 et ça n’empêchera pas le Stade-Toulousain de gagner. Ils font ce qu’ils veulent, mais il est tellement bon en 9 ! Je pense qu’Ugo s’amuse avec nous ! Et si un jour Antoine Dupont demande un grand 8, on va lui monter un grand 8 sur le parking ? Mais au centre, il y a un bus entier de centres à Toulouse ! C’est juste pour faire plaisir à Antoine car Monsieur Antoine Dupont l’a décidé », poursuit Moscato, rapporté par Blog-RCT.