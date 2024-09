Affaire Jégou-Auradou : Silence total en Top 14 ?

Axel Cornic

Convoqués par Fabien Galthié pour la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud, Oscar Jégou et Hugo Auradou viennent à peine de rentrer en France. Ils ont en effet été autorisés à quitter le territoire argentin par le parquet de Mendoza, mais restent toujours inculpés de viol aggravé pour des faits remontant au début du mois de juillet dernier.

Certains pensaient que la fin était proche, mais ce n’est finalement qu’un simple pas fait dans l’enquête. Après avoir été libérés et placés en résidence surveillée, Oscar Jégou et Hugo Auradou sont enfin rentrés en France, quasiment deux mois après leur mise en détention. Mais ils ne sont pas du tout lavés de tout soupçons, puisqu’ils peuvent à tout moment être convoqués par la justice argentine.

Circulez, il n’y a rien à voir ?

Interrogé sur ce retour en France, leur avocat s’est félicité de cette petite victoire, mais veut aller encore plus loin pour clore définitivement les débats autour de ses deux clients. « Ils sont forcément soulagés de retrouver leur famille, leur club et j'espère, très vite les entraînements et la compétition sportive » a déclaré Me Antoine Vey, sur France 3 Poitou-Charentes. « La seconde étape de ce dossier, c'est désormais de ne pas laisser prospérer le doute quant à leur innocence (...) leur image et leur vie reprennent là où ils l'ont laissée avant cet épisode ».

Le MHR aurait fait passer le mot

En attendant la suite de l’enquête, mot d’ordre semble être silence total. A quelques jours de la reprise du Top 14, les clubs ont multiplié les points presse mais aucun ne s’est exprimé au sujet de cette affaire Jégou-Auradou. Cela a notamment été le cas lors de la conférence de presse du MHR avec Arthur Vincent ainsi que Lenny Nouchi, tous les deux présents lors de cette tournée du XV de France en Argentine. D’après les informations de L’Equipe, le message aurait été passé en coulisses pour éviter d’aborder ce sujet extrêmement délicat.