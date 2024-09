XV de France : Jaminet, Jégou, Auradou... Galthié se fait reprendre !

Axel Cornic

L’été du XV de France n’a pas vraiment porté sur le rugby comme on l’aurait souhaité. Ce sont plutôt les polémiques qui ont rythmé la tournée des Bleus en Amérique du Sud, avec notamment le dérapage raciste de Melvyn Jaminet ou encore Oscar Jégou et Hugo Auradou, accusé de viol aggravé par la justice argentine.

Si au niveau sportif le rugby français est plébiscité depuis quelques années, son image a pris un sacré coup cet été. La mise à l’écart de Melvyn Jaminet pour propos racistes a en effet fait beaucoup de bruit, mais c’est surtout l’Affaire Jégou-Auradou qui choque. Convoqués par Fabien Galthié, les deux joueurs sont accusés de violences sexuelles et physiques par une femme de 39 ans, en Argentine. Pour ne rien arranger, il a également fallu affronter le décès du jeune Mehdi Narjissi lors d’un rassemblement de l’équipe de France U18.

XV de France : Le clan Jégou-Auradou vide son sac ! https://t.co/2QlRIixtcC pic.twitter.com/6jF9SCCe71 — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Que doit faire le rugby français ?

La rentrée est donc sous le signe de la rédemption pour tout le rugby français, qui clame haut et fort vouloir combattre ces dérives souvent liées à l’alcool. Florian Grill, président de la FFR, a notamment laissé entendre que Jaminet ne devrait plus revenir avec le XV de France. Mais l’objectif est surtout de trouver une solution durable dans un sport qui était pourtant érigé en modèle de vertu par certains il y a encore quelques années.

« Le XV de France doit être une valeur d’exemple au-dessus de tout »

Interrogé sur cet épineux sujet, Ugo Mola est persuadé qu’il va falloir faire preuve de plus de fermeté. « J’ai fait partie d’une génération pour laquelle on était plus tolérant. Les choses évoluent. C’est comme les paroles des chansons ou des films des années 70, on en est outré quarante-cinq ans après » a déclaré le coach du Stade Toulousain, dans un entretien accordé à Midi Olympique. « Je ne sais pas si la société est malade. Mais, pour aller mieux, il faudra cadrer des choses. Le XV de France doit être une valeur d’exemple au-dessus de tout. C’est notre vitrine. Si un mec déconne, qui que ce soit, il doit comprendre qu’il met en péril sa carrière internationale ».