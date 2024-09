XV de France : Tout a changé pour Jégou et Auradou, «ils se rapprochent d’une mise en liberté totale»

Axel Cornic

Après un peu moins de deux mois en Argentine, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont fait leur retour en France, ce mercredi. Les deux joueurs du XV de France ne sont pas hors de cause, puisque le parquet de Mendoza poursuit son enquête sur l’affaire de viol aggravé qui les concerne, mais un pas important semble tout de même avoir été fait.

Cette tournée estivale devait leur permettre de briller sous les yeux de Fabien Galthié. Finalement, elle s’est transformée en véritable cauchemar. Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été arrêtés puis inculpés de violences sexuelles et physiques pour des faits remontant à la nuit entre le 6 et le 7 juillet dernier. En Argentine depuis, ils ont récemment été autorisés à retrouver la France.

« Tant qu’il n’y a pas de jugement sur le fond, le principe est la liberté »

Avocate franco-argentine au barreau de Paris, Victoria Alvarez a apporté quelques précisions sur ce dossier épineux, auprès du Parisien. « Le code de procédure pénale de la province de Mendoza, qui est assez moderne, prévoit que tant qu’il n’y a pas de jugement sur le fond, le principe est la liberté. Donc le fait qu’ils soient à disposition de la justice, voire en détention provisoire, était une exception, selon ce code. Ils font toujours l’objet d’une enquête, mais le principe reste la liberté. C’est normal qu’ils puissent partir tant qu’il n’y a pas de jugement sur le fond » a-t-elle expliqué, alors que les deux joueurs ont atterri à Paris ce mercredi.

« Aujourd’hui, il y a encore quelques restrictions mineures »

« Ils ont d’ailleurs été remis en liberté il y a 10 jours, ils avaient été à Buenos Aires, et on ne leur avait pas rendu leur passeport » a poursuivi Me Alvarez. « Aujourd’hui, il y a encore quelques restrictions mineures pour qu’ils puissent se rendre devant la justice de Mendoza ou le consulat argentin à Paris. Mais compte tenu du fait que le parquet considère qu’il n’y a pas de preuves accablantes, ils se rapprochent chaque jour d’une mise en liberté totale ». A noter que même s’ils ont été autorisés à revenir en France, Jégou comme Auradou doivent se tenir à quelques règles importantes, qui vont jusqu’à une convocation auprès du parquet de Mendoza.