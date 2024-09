XV de France : Enfin une bonne nouvelle pour Fabien Galthié ?

Axel Cornic

Comme Antoine Dupont, il a beaucoup manqué au XV de France, mais l’attente est presque finie pour Anthony Jelonch. Le troisième-ligne a annoncé son retour de blessure tout récemment et s’il retrouve sa forme avec le Stade Toulousain, nul doute que Fabien Galthié fera appel à lui pour les prochains matchs du XV de France.

En ce moment, l’actualité est assez lourde autour du XV de France. La tournée estivale en Argentine a viré à la catastrophe et ça commence à sérieusement grincer des dents autour de Fabien Galthié, qui en est à son deuxième quadriennat comme sélectionneur. Mais tout n’est pas si noir finalement...

« Je pense que d’ici deux à trois semaines je serai sur les terrains »

Car Anthony Jelonch, éloigné des terrains depuis janvier 2024, a annoncé son retour sur les terrains lors de la conférence de presse de la LNR qui s’est tenue ce lundi à Paris. « J’ai repris l’entrainement il y a deux semaines donc je pense que d’ici deux à trois semaines je serai sur les terrains. Il me tarde un peu. Si ce n’est pas un de ces deux, ça sera le prochain. Là je n’ai pas de pression pour reprendre. Les sensations sont bonnes, j’avais déjà eu cette blessure l’an dernier donc je la connaissais bien » a expliqué le troisième-ligne du Stade Toulousain, qui pourrait donc reprendre le 15 septembre face au Stade Rochelais.

« Si je fais de bons matchs et que je mérite d’être appelé, bien sûr que je serai content d’y aller »

« Dans ma tête j’ai l’impression d’être prêt. Mais on s’était dit qu’on allait passer un mois, un mois et demi à bien s’entrainer avant de reprendre » a continué Anthony Jelonch, avant de s’exprimer au sujet du XV de France et des test-matchs qui arrivent en novembre. « On verra comment je reprends, mais la première fois j’avais de bonnes sensations sur le terrain donc je me dis que ça va être pareil. Si je fais de bons matchs et que je mérite d’être appelé, bien sûr que je serai content d’y aller ».