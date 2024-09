XV de France : Antoine Dupont est de retour après les JO 2024

Axel Cornic

Occupé avec le 7 et les Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a mis entre parenthèses sa carrière internationale avec le XV de France, ratant notamment le dernier Tournoi des 6 Nations. Mais l’un des meilleurs joueurs au monde est enfin de retour avec les Bleus pour la présentation du nouveau maillot, avant de le voir bientôt sur le terrain.

Sa décision a fait beaucoup de bruit et certains n’étaient pas forcément d’accord. Mais après tout ce qui s’est passé ces derniers mois, Antoine Dupont a mis tout le monde d’accord. Quelques semaines seulement avoir remporté la Champions Cup et le Top 14 avec son club du Stade Toulousain, la star de 27 ans a offert à la France sa toute première médaille en or aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Antoine Dupont revient

Cet exploit l’a toutefois obligé à mettre de côté le XV de France, dont il était le capitaine jusqu’à la dernière Coupe du monde. Et il a clairement manqué lors du Tournoi des 6 Nations 2024, même si la France a terminé deuxième derrière l’Irlande après des débuts délicats. Mais depuis ce lundi, on peut à nouveau voir Antoine Dupont avec le maillot des Bleus !

Le nouveau maillot signé Adidas

Le demi-de-mêlée est en effet la tête d’affiche de la nouvelle campagne publicitaire d’Adidas, qui dévoile le nouveau maillot des sélections françaises. Le passage du Coq Sportif à la marque aux trois bandes n’est pas une surprise puisque cela avait été annoncé il y a plusieurs mois déjà par la FFR. Le montant de ce nouveau partenariat n’est pas connu pour le moment, mais selon les informations de RugbyPass le précédent était estimé à 4M€ par an.

« Adidas est au soutien du rugby français depuis la base jusqu’au sommet »

« Le partenariat entre Adidas et la FFR est emblématique de notre projet pour le rugby français » a expliqué le président Florian Grill, dans un communiqué publié par la Fédération française de rugby. « Adidas soutient la haute performance et nos 14 équipes de France féminines et masculines avec sa capacité d’innovation, mais Adidas soutient tout autant les clubs et le rugby amateur avec près de 900 équipes féminines qui bénéficieront de dotations. Par ce partenariat, Adidas est au soutien du rugby français depuis la base jusqu’au sommet ».