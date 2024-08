Rugby : Il tente un pari fou en NFL, le verdict tombe enfin

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football gallois, Louis Rees-Zammit avait choqué la planète ovale l’hiver dernier. L’ailier de 23 ans avait en effet annoncé l’arrêt de sa carrière de rugbyman pour se consacrer exclusivement au football américain, avec un contrat d’essai signé avec les Kansas City Chiefs, actuel champion en titre de la NFL.

Au fil des années, la frontière entre le Foot US et le rugby s’est réduite, avec plusieurs joueurs qui ont troqué leur casque et leurs épaulières pour choisir le ballon ovale. Mais les choses ont beaucoup moins bien marché dans l’autre sens, avec plusieurs rugbymen qui se sont cassés les dents aux Etats-Unis.

Louis Rees-Zammit tente le pari en NFL

Dernier exemple en date, celui de Louis Rees-Zammit. Grande star du rugby gallois, l’ailier de 23 ans surpris pas mal de monde en janvier 2024, lorsqu’il annonçait arrêter le rugby juste avant le début du Tournoi des 6 Nations. Son but était simple, puisqu’il a intégré un programme de formation instauré par la NFL, ce qui lui a permis de rapidement intégrer l’une des équipes les plus en vue outre-Atlantique, soit les Kansas City Chief d’un certain Patrick Mahomes.

Et se rate totalement ?

L’aventure étasunienne ne semble toutefois pas s’être passée comme prévu pour Rees-Zammit ! Les Kansas City Chief, qui ont remporté le Superbowl en février dernier, ont en effet annoncé le squad de 53 qui disputera une saison qui débutera dans seulement une dizaine de jours... et le Gallois n’en fait pas partie. Un sacré coup dure pour l’ancien rugbyman de 23 ans, qui a toutefois pu rapidement rebondir chez les Jacksonville Jaguars, qui ont décidé de le signer pour leur practice squad, soit ce que l’on pourrait considérer comme une équipe d’entrainement, vouée à faire travailler les titulaires.