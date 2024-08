Top 14 : Après la raclée, l'UBB marque l'histoire !

Jean de Teyssière

La saison 2024-2025 du Top 14 débutera le 7 septembre prochain et le Stade toulousain, grand vainqueur l’an passé face à l’UBB jouera face à Vannes. Quant à Bordeaux, ils accueilleront le Stade français à Chaban-Delmas qui bat un grand record cette saison en étant le club possédant le plus d’abonnés, avec 17328 fidèles.

La saison dernière, l’UBB avait réalisé la meilleure saison de son histoire en intégrant la finale du Top 14. Mais à Marseille, les Bordelais de Yannick Bru n’ont pas fait le poids face au Stade toulousain, grand habitué de ces rendez-vous. Les supporters bordelais ne sont visiblement pas rancuniers.

Top 14 : Après l’humiliation, le Stade Toulousain vise un transfert à l’UBB ! https://t.co/i4yVFHdLEW pic.twitter.com/Sy7XfQ1tSK — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Des Bordelais revanchards ?

Après avoir échoué à de multiples reprises en demi-finale du Top 14, l’UBB s’est enfin hissée en finale en juin dernier. Malheureusement pour les supporters girondins, la fête a vite tourné au cauchemar face au Stade toulousain, puisque l’UBB a reçu une gifle historique (59-3). Après la rencontre, Yannick Bru, le manager bordelais avait d’ailleurs expliqué que : « La vérité n'en reste pas moins que Toulouse est très au-dessus de nous. On est dans l'année 1 de notre construction. On a coché pas mal de cases cette saison et on sera meilleur l'année prochaine, On est arrivé un peu à bout de souffle sur cette finale. Et comme, en plus, on est moins bon que le Stade Toulousain… Mais je ne veux que ce désastre pour nous ternissent tout ce que les joueurs ont fait de bien cette saison, ni l'atmosphère qu'on a su créer autour de l'équipe. Il n'y a qu'un champion en Top 14, et c'est souvent le Stade Toulousain. Il faut donc être fier de ce qu'on a fait cette saison et accepter de ne pas avoir été au niveau en finale. »

Un record d’abonnements à Chaban !

L’antre bordelais de Chaban-Delmas est prêt à pousser derrière Yannick Bru et ses hommes. Le plus grand public d’Europe pourra compter sur de nombreux fidèles puisque 17 238 abonnements auraient été vendus cet été ! Un record historique en France et en Europe, ce chiffre dépassant même l’affluence maximum de certains stade du Top 14. Aux abords de l’avenue du Parc de Lescure de Bordeaux, 32 000 personnes peuvent prendre place dans l’enceinte historique. L’an passé, douze matchs s’étaient joués à guichets fermés et un record pourrait bien être battu de nouveau.