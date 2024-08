Rugby : Coup de tonnerre à la FFR ?

Arnaud De Kanel

Le rugby français vit un été cauchemardesque marqué par les affaires Jaminet, Jegou-Auradou et Narjissi. Et à deux mois des élections de la FFR, les voix s'élèvent contre Florian Grill. Dix neufs membres du Comité directeur de la FFR ont en effet déposé une motion de défiance envers l’actuel président de l'instance.

La magnifique médaille d'or obtenue par Antoine Dupont et ses coéquipiers en rugby à 7 lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 aura bien du mal à faire oublier l'été 2024 au rugby tricolore. Les affaires s'enchainent depuis plusieurs semaines avec notamment la vidéo polémique à caractère raciste de Melvyn Jaminet, les accusations de viols visant Oscar Jégou et Hugo Auradou et plus récemment la tragique disparition de Medhi Narjissi. De quoi pousser les opposants de Florian Grill à monter au créneau.

Grill visé par une motion de défiance

Patrick Buisson, Henri Mondino, Laetitia Pachoud ou encore Guilhem Guirado ont déposé une motion de défiance envers l’actuel président de la FFR. « Nous alertons sur votre exercice solitaire du pouvoir, qui vous fait considérer le Comité Directeur comme, dans le meilleur des cas, une simple chambre d’enregistrement. Nous avons constaté à maintes reprises, sur de très nombreux sujets, un manque récurrent, voire une absence de concertation et de communication sur les décisions importantes et structurantes pour la vie fédérale. Nous ne pouvons que prendre connaissance, a posteriori et souvent par voie de presse, de la plupart des décisions que vous prenez ou des actions que vous menez. Le Comité directeur n’a, dans ces conditions, pas les moyens d’exercer pleinement les missions de gouvernance qui lui reviennent statutairement et qui lui ont été confiées par les clubs », peut-on lire dans des propos relayés par Rugbyrama. A l'occasion de la réunion d'un Comité directeur exceptionnel qui s'est tenue vendredi, Antoine Martinez a même réclamé la démission de Florian Grill.

Il refuse de démissionner

Malgré les différentes pressions, le président de la FFR refuse de démissionner. « Avec la charge émotionnelle des drames de cet été, en réagissant aussi comme père de famille, je confesse que certains des élus qui m'entourent, comme moi-même, avons bien sûr envisagé cette option. J'ai décidé d'assurer jusqu'à son terme, la mission qui m'a été confiée par les électeurs de la Fédération. (...) J'ai considéré qu'il m'appartenait de ne pas affaiblir notre institution en imposant une vacance de la présidence qui aurait généré une forte instabilité, et alors qu'une élection est prévue dans quelques semaines », a confié Florian Grill dans un communiqué.