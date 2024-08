XV de France : Nouveau coup de théâtre dans l’affaire Jégou-Auradou

Axel Cornic

Ces derniers jours étaient censés nous livrer le verdict final d’un feuilleton qui dure depuis plus d’un mois désormais. Oscar Jégou ainsi que Hugo Auradou sont en effet toujours en Argentine avec interdiction de quitter le territoire, tant que l’enquête les visant n’est pas officiellement terminée. Et un énième rebondissement est venu rallonger la procédure tout récemment...

Convoqués par Fabien Galthié pour la traditionnelle tournée estivale du XV de France, les novices Oscar Jégou et Hugo Auradou ne sont toujours pas rentrés. Accusés de viol aggravé par la police argentine à l’encontre d’une femme de 39 ans, les deux rugbymen ont été remis en liberté récemment, mais attendent toujours le verdict final.

La victime présumée a fait faux bond

Et il aurait pu tomber en ce début de semaine ! Car les avocats de Jégou et d’Auradou avaient l’intention de déposer une demande d’abandon des charges ce vendredi, auprès du ministère public de Mendoza. Il faudra finalement attendre, puisque la plaignante ne se serait finalement pas présentée pour l’expertises psychologique et psychiatrique dont elle devait faire l’objet. Dans le camp des deux joueurs français on dénonce « un stratagème (de l’accusation) visant à ralentir le processus judiciaire ».

Réponse le 27 aout ?

Pour justifier cette absence, l’avocate de la victime présumée a prétexté « un problème d’agenda des professionnels de santé », qui étaient censé statuer des différents résultats de l’expertise. Tout semble donc être renvoyé à ce mardi 27 aout, mais dans le camp Jegou-Auradou on laisse déjà entrevoir une victoire proche. « Nous déposerons la demande de non-lieu dans la foulée » a expliqué leur avocat Me Rafael Cuneo Libarona, qi estime que ses clients pourraient rentrer en France « entre le vendredi 30 août et le mardi 3 septembre », si l’annonce du parquet de Mendoza va dans leur sens.