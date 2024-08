Top 14 : «Ils ne sont pas venus pour dormir», Laporte défend ses recrues !

Axel Cornic

Après une saison extrêmement compliquée avec une relégation en Pro D2 évitée sur le fil, Montpellier veut se relancer en Top 14. Pour cela, le directeur sportif Bernard Laporte aurait personnellement étudié dix des douze recrues bouclées par le MHR en cette intersaison avec notamment Billy Vunipola et Stuart Hogg.

On fait table rase du passé pour construire un meilleur avenir. C’est l'adage de mise au MHR, qui la saison dernière a bien failli connaitre une catastrophe sans nom avec une descente en Pro D2 évité lors des barrages. Mais il va désormais falloir repartir de plus belle et le club héraultais a fait peau neuve, avec pas moins de douze nouvelles recrues.

« Ce groupe avait besoin de leaders »

D’après les informations du Midi Olympique, sur ces douze recrues, dix viendraient directement de Bernard Laporte et cela serait le cas de Billy Vunipola, Stuart Hogg. « Pour Billy, il me rappelle quand avec Toulon, nous avions fait venir Chris Masoe. C’est le même genre de mec » a-t-il expliqué, dans les colonnes du bi-hebdomadaire. « Humainement et sportivement. Tu sens qu’il aime le rugby. Quant à Stuart, quand il parle aux entraînements tout le monde l’écoute. Ce groupe avait besoin de leaders. D’amener eux aussi leur expérience. Je vous rassure, ils ne sont pas venus pour dormir. Vous allez vite vous en rendre compte ».

« Je suis au service du staff »

Dans ce long entretien accordé au Midi Olympique à deux semaines de la reprise du Top 14, il revient également sur son nouveau rôle de directeur sportif du MHR. « Ma mission de directeur du rugby est plus transversale. Je suis au service du staff, mais je dois aussi intervenir sur les équipes de jeunes pour que le centre de formation redevienne très performant » a confié Laporte. « Je suis là pour déterminer la politique sportive, faire le recrutement, représenter une certaine autorité, défendre l’institution club, échanger techniquement avec le staff, mais ils auront une totale liberté dans leur choix rugbystique ».