Rugby : Jaminet, Affaire Jégou-Auradou... «il y aura un avant et un après»

C’est un été catastrophique que traverse le rugby français, avec plusieurs polémiques extrêmement graves qui ont énormément fait parler. Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, a bien l’intention de régler les problèmes de fond en tenant de stopper les dérives que prend parfois ce sport.

Normalement, l’intersaison est faite pour faire table rase et s’aérer les esprits. Cette fois, on en sort surtout alarmés. Car le rugby français ainsi que le XV de France se sont retrouvés au cœur de problèmes assez graves, notamment le dérapage raciste de Melvyn Jaminet ou le feuilleton lié à Oscar Jégou et Hugo Auradou, toujours accusés de viol aggravé par la police argentine.

« Le rugby français est touché par des problèmes qui secouent la société dans son ensemble »

Pour Florian Grill, il faut absolument en finir avec cette image d’un rugby où tout semble être permis. « Comme je l’ai déjà dit, il y aura un avant et un après. Cela fait un an que nous sommes là (il a été élu le 14 juin 2023). J’avais déjà pointé au début de l’année le fait que le rugby français était touché par des problèmes qui secouent la société dans son ensemble : l’alcool, la cocaïne, les violences sexuelles et les violences tout court. Tout ça existe dans le rugby, il n’a pas été préservé. Le devoir de vérité s’impose. On ne traite pas les problèmes en mettant la poussière sous le tapis » a expliqué le président de la FFR, dans les colonnes du Parisien.

« Je pense au contraire que la société se porterait mieux s’il y avait davantage de rugby »

« Beaucoup ont vite fait d’enterrer le rugby mais je le refuse. Ce sont des problèmes sociétaux » a poursuivi le président Grill. « La cocaïne est endémique dans le pays. Elle est incroyablement accessible. Les alcoolisations ultrarapides sont courantes chez les jeunes… Je pense au contraire que la société se porterait mieux s’il y avait davantage de rugby. Il ne faut pas jeter l’opprobre sur ce sport. Nous comptons 65 sections de rugby adapté, 75 de rugby santé, 271 clubs travaillent dans les quartiers, 590 dans les zones rurales et 100 sur l’emploi longue durée ».