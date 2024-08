Rugby : Une star des All Black bientôt en Top 14 ?

Axel Cornic

Considéré comme le meilleur championnat du monde et surtout celui avec la meilleure économie, le Top 14 accueille régulièrement les plus grands noms de la planète rugby. Cela va être le cas cette saison avec notamment l'ancien capitaine de l’Angleterre Owen Farrell qui a signé pour le Racing 92, mais une nouvelle star est déjà annoncée pour la prochaine !

Avant, le Top 14 était l’antichambre de la retraite pour des nombreuses grandes stars planétaires. Mais la tendance a changé depuis quelques temps et on voit de plus en plus d’étranger célèbres débarquer en France, surtout à cause des ravages faits par la crise du Covid-19 en Angleterre ou dans l’Hémisphère Sud.

Des nouvelles stars en Top 14

Cette saison, le cru est d’un très haut niveau, puisqu’on peut notamment y retrouver les frères Vunipola, Mako et Billy, qui ont signé respectivement au RC Vannes et à Montpellier. On peut ensuite retrouver Manu Tuilagi à l’Aviron Bayonnais, mais c’est surtout Owen Farrell qui attire tous les regards. L’ancien capitaine du XV de la Rose a décidé de rejoindre le Racing 92 de son ancien sélectionneur Stuart Lancaster, rentrant dans la lignée des ouvreurs célèbres ayant porté ce maillot comme Finn Russel, Jonathan Sexton, Pat Lambie, Juan Martin Hernandez ou encore Andrew Mehrtens.

La Rochelle rêverait de McKenzie

Mais certains préparent déjà la saison 2025/2026 ! D’après les informations de Rugby Prime, le Stade Rochelais souhaiterait boucler des nouveaux gros coups après l’arrivée programmée de Nolann Le Garrec en provenance du Racing 92. Ainsi, ils auraient décidé de miser sur Damian McKenzie, le très talentueux ouvreur des All Black ainsi que des Chiefs, qui peut également évoluer à l’arrière. Ce n’est pas tout, puisque dans le même profil même si en beaucoup plus costaud, le club rochelais lorgnerait Léo Barré, joueur du Stade Français et l’une des belles surprises du XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations.