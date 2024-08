Top 14 : Une star débarque au Racing 92, il lance un avertissement

Axel Cornic

La saison du Top 14 va débuter dans quelques semaines et il y aura des nombreux nouveaux visages. C’est le cas avec Owen Farrell, qui après toute une carrière passée en Angleterre avec les Saracens a décidé de traverser la Manche pour signer en faveur du Racing 92, rentrant donc dans la lignée des numéro 10 célèbres passées par le club francilien ces dernières années.

Après la Coupe du monde 2023, le Racing 92 avait tenté le pari de miser sur le capitaine des doubles champions en titre, Siya Kolisi. Mais les choses se sont très mal passées et le troisième-ligne sud-africain a finalement demandé à être libéré de son contrat après une seule saison. Ainsi, on espère que les choses iront mieux avec Owen Farrell, la nouvelle recrue star des Ciel et Blanc !

Russell conseille Farrell

Dans un long entretien accordé au Daily Mail, Finn Russell s’est exprimé au sujet de cette arrivée de Farrell en Top 14. « C’est un championnat long, et je doute qu’il soit habitué à une telle durée. Il faut adopter un autre état d’esprit. Mais je pense que Stuart Lancaster gérera les joueurs différemment des entraîneurs français. Lancaster et Farrell ont déjà une bonne relation et travailleront bien ensemble. Tout dépendra de leur vision et de celle des Français » a expliqué l’international écossais, passé par le Racing 92 de 2018 à 2023.

« Owen s’adaptera très bien »

« L’enjeu pour le Racing 92 est de ne pas réitérer le rendez-vous manqué de Siya Kolisi qui avait signé pour trois ans en 2023 et qui a jeté l’éponge après moins d’une saison » a poursuivi Russell, faisant référence à l’accident Kolisi, qui devrait finalement rebondir aux Sharks. « Owen s’adaptera très bien. J’espère qu’il réussira à s’intégrer au Racing. J’espère aussi qu’il apprendra la langue, car ça l’aidera beaucoup pour communiquer. C’est assez facile quand on arrive là-bas et qu’on parle anglais ».