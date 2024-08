Top 14 : Une date est fixée pour le retour de Dupont

Axel Cornic

Après des derniers mois très chargés, Antoine Dupont profite actuellement de vacances bien méritées alors que ses coéquipiers du Stade Toulousain ont déjà repris l’entrainement. Une absence de trois mois avait initialement été annoncée par son club, mais le récent médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pourrait faire son retour bien plus tôt.

Super Dupont a raccroché sa cape pendant quelques temps. Alors que la plupart des joueurs du Top 14 et notamment ses coéquipiers du Stade Toulousain ont repris les entrainements, Antoine Dupont profite d’un repos bien mérité après une année extrêmement chargé.

Una année folle pour Antoine Dupont

Car depuis la préparation de la Coupe du monde l’été dernier, Dupont n’a jamais coupé. Même sa parenthèse avec le 7 ne lui a pas permis de souffler, puisqu’il a eu des très longs déplacements avec notamment Los Angeles au début du mois de mars dernier. S’en sont suivis ses énormes exploits avec le Stade Toulousain et une victoire en Champions Cup ainsi qu’en Top 14, avec un titre de meilleur joueur lors des deux finales. Et évidemment, tout s’est terminé sur une dernière note magnifique et cette médaille d’or aux JO de Paris 2024, après une finale contre les mythiques joueurs des Fidji.

Un retour fin septembre ?

C’est donc un superbe chapitre qui s’est fermé pour Antoine Dupont, mais quand va s’ouvrir le prochain ? Juste après sa médaille olympique, le rugbyman de 26 ans avait clairement annoncé vouloir couper un peu avec le rugby et se reposer, tant physiquement que mentalement. Du côté du Stade Toulousain on avait laissé entendre qu’il pourrait bénéficier d’un repos de trois mois et donc ne revenir que fin octobre ou début novembre. Mais Midi Olympique nous annonce que l’on pourrait voir Dupont sur les terrains de Top 14 bien plus tôt que prévu, puisque son retour serait prévu pour la fin du mois de septembre ! Il pourrait donc revenir pour la 4e ou 5e journée du championnat français.