Affaire Jégou-Auradou - XV de France : Le bras droit de Galthié est appelé

L’enquête se poursuit pour Oscar Jégou et Hugo Auradou, toujours accusés de viol aggravé à l’encontre d’une femme de 39 ans. Et après plusieurs joueurs du XV de France comme Jean-Baptiste Gros et Antoine Frisch, c’est au tour de l’adjoint de Fabien Galthié, d’être auditionné par la police argentine.

Voilà plus d’un mois que l’on suit le feuilleton Jégou-Auradou. Convoqués par Fabien Galthié pour la tournée estivale du XV de France, les deux joueurs sont détenus en Argentine par la justice, puisqu’accusés de viol aggravé. Les faits remontent à la nuit entre le 6 et le 7 juillet dernier, soit en marge de l’un des test-matchs des Bleus.

Arlettaz auditionné par la police argentine

Plusieurs témoins ont été auditionnés ces derniers jours, avec notamment certains joueurs du XV de France comme Antoine Frisch, Jean-Baptiste Gros et Giorgi Beria. Le Parisien nous apprend que Patrick Arlettaz, l’un des adjoints de Fabien Galthié, aurait également été auditionné par la police argentine. Le matin du 7 juillet, il a en effet ris l’ascenseur avec la victime présumée, qui quittait à ce moment-là l’hôtel ou se seraient déroulés les faits de violence sexuelle et physique qu’elle dénonce.

« Il n’a vu aucune trace de coup, ne l’a pas vue pleurer, se plaindre ou être apeurée »

« Elle descendait du sixième étage et lui est monté dans l’ascenseur au deuxième » a expliqué l’avocat de Patrick Arlettaz, d’après le quotidien. « Il n’a vu aucune trace de coup, ne l’a pas vue pleurer, se plaindre ou être apeurée. Rien. Tout le contraire. Elle était normale, souriante. Elle l’a salué quand il est monté. C’est un entraîneur, donc quelqu’un d’attentif aux détails, de très observateur, avec une bonne mémoire. Ils étaient l’un à côté de l’autre. Il a aussi dit que personne parmi la délégation française n’avait vu ou entendu quoi que ce soit durant le séjour à l’hôtel ».