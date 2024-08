XV de France : Coup de théâtre dans l’affaire Jégou-Auradou ?

Axel Cornic

L’enquête concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou avance et tout récemment, les deux joueurs du XV de France ont été libérés par la justice argentine. Mais un nouveau grand pas décisif pourrait se faire dans les prochaines heures, puisqu’après les dernières audience leurs avocats devraient tout simplement demander l’abandon des poursuites à leur encontre.

Voilà plus d’un mois que Oscar Jégou et Hugo Auradou sont retenus en Argentine, où ils sont accusés de violences sexuelles et physiques par une femme de 39 ans. Le parquet de Mendoza a récemment accepté leur remise en liberté, mais ils sont toujours dans l’obligation de ne pas quitter le territoire argentin.

Affaire Auradou-Jégou - XV de France : Un problème est révélé, c'est bientôt terminé ? https://t.co/OvIZHZTbjE pic.twitter.com/4SO1pWjQc8 — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

« Une fois les résultats obtenus, nous demanderons le retour des joueurs en France et la fin des poursuites »

Les derniers jours semblent avoir permis d’avancer beaucoup dans l’enquête, avec notamment plusieurs preuves qui mettent à mal la version de la victime présumée et conforte celle des deux rugbymen français. « L’analyse psychologique de la plaignante sera réalisée dans dix jours. Une fois les résultats obtenus, nous demanderons le retour des joueurs en France et la fin des poursuites » avait déclaré il y a une semaine leur avocat Me Rafaël Cuneo Libarona, affichant donc une grande confiance pour la suite de cette affaire. A noter que plusieurs membres du XV de France ont été auditionnés récemment avec trois joueurs, mais également un membre du staff de Fabien Galthié.

Jégou et Auradou libérés dans les prochains jours ?

Et c’est bien ce qui devrait se passer ! D’après les informations du Parisien et de France Info, les avocats d’Oscar Jégou et d’Hugo Auradou vont demander ce lundi 19 aout l’abandon total des charges ! Le camp de la victime présumée s’y oppose évidemment, ce qui fait que les discussions pourraient prendre quelques jours avant d’aboutir sur une réelle décision. Si elle est positive, les deux internationaux du XV de France seront libres de revenir enfin en France, après plus d’un mois passé en Amérique du Sud.