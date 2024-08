XV de France : Il annonce du lourd pour le nouveau crack de Galthié

Axel Cornic

En dépit de l’échec à la dernière Coupe du monde, le rugby français a un brillant avenir devant lui, avec une nouvelle génération remplie de talents. C’est notamment le cas avec Posolo Tuilagi, qui a seulement 20 ans est déjà devenu l’une des attractions du Top 14, se faisant une petite place au passage au sein du Xv de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Tout le monde n’a d’yeux que pour Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Charles Ollivon et Louis Bielle-Biarrey. Mais la véritable richesse du rugby français est sa formation, avec des jeunes talents qui poussent de tous côtés et surtout, qui frappent déjà à la porte du XV de France.

« J’aime regarder la façon dont il évolue »

C’est le cas de Posolo Tuilagi, qui cet hiver a pu découvrir le très haut niveau en faisant ses premiers pas avec le XV de France. Et cette saison il pourrait bien croiser la route de son oncle ! Star de l’équipe d’Angleterre, Manu Tuilagi a en effet décidé à 33 ans de se lancer un nouveau défi en Top 14, rejoignant l’Aviron Bayonnais. « Posolo est incroyable. J’aime regarder la façon dont il évolue. C’est un bon jeune homme. Ce qu’il devient, c’est aussi grâce à sa mère, son père, ses frères et sœurs, les gens qui l’entourent » a expliqué l’international anglais, dans un long entretien accordé à Midi Olympique.

« Je pense qu’il est en train de bien se débrouiller par rapport à sa carrière »

« C’est un homme bon, très respectueux et très humble. C’est ce que j’aime chez lui. Et je pense qu’il est en train de bien se débrouiller par rapport à sa carrière » a poursuivi Manu Tuilagi, qui pourrait rencontrer Posolo dès la première journée de Top 14 le 7 septembre prochain. « Il travaille dur et c’est bien qu’il ait sa famille à ses côtés pour l’aider. Posolo est un très bon joueur. Je suis très fier de lui. Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et j’espère que tout se passera bien pour lui ».