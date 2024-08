Top 14 : Surprise, une star anglaise débarque et hallucine

Axel Cornic

Il y aura pas mal de nouveaux visages lors du début de la saison du Top 14, avec notamment les célèbres frères Vunipola. Mais si le petit frère Billy a décidé de signer pour Montpellier, le choix de son grand frère Mako en a surpris plus d’un ! Le désormais ancien international anglais va en effet jouer sous les couleurs du RC Vannes, qui fera ses premiers pas dans l’élite française.

Après s’être extasié pour l’exploit de France 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec un Antoine Dupont magistral, le rugby tricolore va bientôt reprendre ses droits. La première journée du Top 14 approche à grands pas et tout le monde a déjà hâte de voir les nouvelles stars qui fouleront les pelouses aux quatre coins de l’Hexagone.

« Quand tu te promènes en ville, il y a beaucoup de drapeaux du RC Vannes et l’emblème du club est dans les magasins »

On retrouvera notamment le RC Vannes, qui va disputer pour la première fois de son histoire le Top 14 ! Et il y a eu un recrutement fait pour tenter de se maintenir, avec notamment l’arrivée du pilier international Mako Vunipola, grand frère de Billy, qui a décidé de signer pour sa part au MHR. Un choix plus que surprenant pour l’ancien pilier des Saracens, qui découvre une toute nouvelle réalité. « Quand tu te promènes en ville, il y a beaucoup de drapeaux du RC Vannes et l’emblème du club est dans les magasins. Si les gens te reconnaissent, ils te souhaitent bonne chance pour la saison » a expliqué le joueur aux 79 sélection avec le XV de la Rose.

« En tant que joueurs, on a l’énorme responsabilité »

« Tous les vendredis, on va dans différentes localités bretonnes pour des séances d’entraînement ouvertes au public et on a reçu beaucoup de soutien à chaque fois » a confié Mako Vunipola, lors d’un entretien accordé à RugbyPass. « En tant que joueurs, on a l’énorme responsabilité de représenter les supporters et de les rendre fiers. Les personnes qui ne peuvent pas entrer dans le stade pour le match de Toulouse montreront leur soutien à l’extérieur. Toulouse est un grand club et tu joues pratiquement contre une équipe internationale ».