XV de France - Affaire Jegou/Auradou : L’avocat annonce du nouveau !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les deux joueurs de rugby français Hugo Auradou et Oscar Jegou sont bloqués en Argentine depuis des semaines. Les deux hommes, accusés de viol aggravé en réunion, pourraient bientôt en France puisque l'un de leurs avocats va déposer une demande de non-lieu ce vendredi après l'obtention de toutes les pièces manquantes au dossier. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier à Mendoza, où le XV de France avait fait étape pour disputer un test-match face à l'Argentine.

Accusés de viol aggravé en réunion par une femme de 39 ans en Argentine, Hugo Auradou et Oscar Jegou ont été incarcérés puis mis en détention préventive en résidence surveillée dans le cadre de cette affaire qui bouleverse le rugby français depuis près de deux mois. Les deux hommes de 21 ans ont toujours nié les faits de violence qui leur sont reprochés. Interdits de quitter le territoire pour le moment malgré leur remise en liberté, une demande de non-lieu pourrait le leur permettre prochainement.

XV de France : Coup de théâtre dans l’affaire Jégou-Auradou ? https://t.co/OTtfSvMCkz pic.twitter.com/qpOCa2bLjU — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Vers un non-lieu ?

D'après RMC Sport, Me Rafael Cuneo Libarona, l'un des avocats des rugbymen, a annoncé qu'il comptait déposer une demande de non-lieu auprès de la justice de Mendoza ce vendredi quand les actes d'instruction seront terminés. Des résultats d'expertise psychiatrique sont encore attendus. « Cette aventure judiciaire (...) ne mérite pas plus de délais » a-t-il déclaré. Pour rappel, Hugo Auradou et Oscar Jegou ont avoué avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante mais ont toujours précisé qu'elles étaient consenties et sans violence.

Un dénouement loin d'être trouvé

Me Rafael Cuneo Libarona rapporte que la demande d'examen pour un non-lieu aura lieu en milieu de semaine prochaine et une décision pourrait être prise quelques jours plus tard. Les avocats de la plaignante pourraient toutefois faire appel de cet éventuel non-lieu. Evidemment, en attendant, Hugo Auradou et Oscar Jegou devront rester sur le territoire argentin.