Rugby : Coup de tonnerre à l’étranger, il peut rester en Top 14 !

Axel Cornic

Arrivé juste après son deuxième titre de Champion du monde avec l’Afrique du Sud, Siya Kolisi n’a pas vraiment fait une grosse impression au Racing 92. Ainsi, ces dernières semaines le départ du troisieme-ligne de 33 ans a été évoqué, avec un possible retour dans son ancienne province des Sharks.

Jacky Lorenzetti n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Quand il n’est pas content, le patron du Racing 92 le fait savoir et cela semble avoir créé quelques problèmes récemment... et pas avec n’importe qui !

Top 14 : Une star anglaise déclare sa flamme au RCT ! https://t.co/VbGK6bJZFx pic.twitter.com/MUT3onKeQA — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

« La trêve lui a été nuisible. Il a pris des kilos, perdu la forme et hier, il a été transparent »

Après la défaite en barrages du Top 14 face à l’UBB (31-17), il avait sorti la sulfateuse pour critiquer ses stars et Siya Kolisi, capitaine des doubles Champions du monde sud-africain, en a pris pour son grade. « La trêve lui a été nuisible. Il a pris des kilos, perdu la forme et hier, il a été transparent. En troisième ligne, on avait l’habitude d’avoir un guerrier ultra-présent, un guerrier qui s’appelle Wenceslas Lauret. Pour l’instant, Siya ne le fait pas oublier. Mais on pense que l’année prochaine, ça changera » avait déclaré Jacky Lorenzetti.

Kolisi pourrait rester au Racing 92

Sauf que le principal intéressé n’a pas du tout apprécié cette sortie et plusieurs sources ont annoncé qu’il aurait tout simplement demandé à être libéré de son contrat, qui court jusqu’en 2026. Ainsi, un retour au pays a été évoqué et plus précisément aux Sharks, la franchise dont il défendait les couleurs, juste avant de rejoindre le Racing 92. Sauf qu’il pourrait bien être contraint de rester en France finalement ! D’après les informations de RugbyPass, les négociations entre le Racing et les Sharks seraient dans l’impasse, avec une indemnité 850.000 € qui est réclamée. Du côté des Franciliens on se montre inflexible et si les choses restent ainsi, Siya Kolisi devrait retrouver la France à la fin du Rugby Championship qu’il dispute actuellement avec sa sélection.