Top 14 : Evènement tragique, la FFR sort du silence

Depuis le 7 aout dernier, le drame ayant frappé Mehdi Narjissi et sa famille a ému tout le rugby français. En tournée en Afrique du Sud avec l’équipe de France U18, le joueur du Stade Toulousain a été emporté par une vague et a finalement été porté disparu.

Décidément, c’est un été noir pour le rugby français. Après le dérapage raciste de Melvyn Jaminet et l’affaire Jégou-Auradou c’est une véritable tragédie qui a frappé un jeune espoir du Stade Toulousain. A seulement 17 ans, Mehdi Narjissi a été porté disparu au large du Cap de Bonne-Espérance, alors qu’il se baignait avec certains de ses coéquipiers de l’équipe de France U18.

Un hommage national pour Mehdi Narjissi

Les circonstances autour de cette tragédie ont soulevé énormément de question, sachant notamment que la plage ou se trouvaient Narjissi et ses coéquipiers était interdite à la baignade. Des zones d’ombre doivent encore être éclairées, mais la Fédération française de rugby ainsi que la Ligue Nationale de rugby, ont annoncé qu’un hommage national lui sera rendu lors de la reprise de toutes les catégories cette saison. « En accord avec la famille de Medhi Narjissi, la FFR et la LNR ont décidé de rendre hommage au jeune joueur du Stade Toulousain et de l’Equipe de France U18, disparu tragiquement le 7 août dernier en Afrique du Sud » peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi.

« Le rugby français tient à saluer, avec force et le plus profond respect, la mémoire d’un de ses grands espoirs »

« Une minute d’applaudissements en l’honneur de Medhi sera organisée, en tribunes et sur tous les terrains de France, à chacune des premières rencontres de toutes les catégories de cette saison 2024/2025 » a annoncé la FFR. « Dans ce moment d’union collective et de recueillement, le rugby français tient à saluer, avec force et le plus profond respect, la mémoire d’un de ses grands espoirs ». A noter que la famille de Mehdi aurait décidé de porter plainte après la disparition tragique de leur fils.