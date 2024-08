Antoine Dupont : Une grande désillusion est annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Antoine Dupont, l'année 2024 est couronnée de succès jusqu'à présent. Vainqueur du Top 14 et de la Champions Cup avec le Stade Toulousain, il a également brillé avec l'équipe de France de rugby à 7, remportant les World Sevens et surtout les Jeux Olympiques. De quoi faire de Dupont le favori pour le titre de meilleur joueur à la fin de l'année ? Pas sûr. Explications.

Tout ce qu'Antoine Dupont touche s'est transformé en or en 2024. Alors qu'on avait quitté la star du rugby français la tête basse fin 2023 suite à l'élimination du XV de France à la Coupe du monde, le demi de mêlée du Stade Toulousain n'a connu que des succès cette année. Il y a eu la Champions Cup et le Top 14 en club, puis les World Sevens et les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Médaille d'or autour du cou, Antoine Dupont est vu par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Pour autant, à la fin de la saison, le Français ne devrait pas être consacré avec ce titre de meilleur joueur de l'année en 2021.

Antoine Dupont pas éligible ?

Pour cette année 2024, il n'y aurait que très peu de chance qu'Antoine Dupont soit élu meilleur joueur de l'année par World Rugby. Le règlement de l'instance le stipule et cela a d'ailleurs été expliqué auprès du Figaro. Il est alors été confié : « Pour être éligible à ce prix, les joueurs de rugby à XV doivent avoir participé à au moins une année de compétition internationale. Les votes sont fondés sur leurs performances lors des matchs internationaux, excluant ainsi les réalisations dans le rugby de club ».

Rendez-vous en 2025

Pour Antoine Dupont, il faut donc avoir au moins disputer une rencontre avec le XV de France en 2024 pour être candidat au titre de meilleur joueur. Mais voilà que cette année, le Français avait mis de côté la sélection de Fabien Galthié pour se concentrer sur les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. A noter que le XV de France va encore disputer 3 matchs d'ici fin 2024. En novembre, ce seront le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine qui seront au programme. Ça s'annonce toutefois compliqué pour Antoine Dupont, qui devrait revenir plus fort pour 2025.