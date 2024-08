Villa, Calanques et rappeurs : Les vacances du médaillé d'or Antoine Dupont

Arnaud De Kanel

Vainqueur de la Champions Cup et du Top 14 avec le Stade Toulousain avant de décrocher la médaille d'or aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont prend des vacances bien méritées ! Le demi de mêlée est actuellement à Marseille où il profite notamment des calanques avant de revenir à Toulouse où ses amis rappeurs Big Flo et Oli l'attendent.

Antoine Dupont sort de la plus belle saison de sa carrière, mais qu'elle fut longue ! Nouveau chouchou des Français grâce à l'engouement de la Coupe du monde de rugby, le capitaine du XV de France a fait l'objet d'une énorme pression médiatique. Il a fallu ensuite se remettre la tête à l'endroit et reprendre la compétition avec le Stade Toulousain avant de gérer les diverses critiques suite à son choix de faire l'impasse sur le VI Nations pour tenter de participer aux JO. Une réussite totale pour Dupont qui aura finalement tout remporté. Il est donc parti en vacances l'esprit tranquille.

Dupont profite de Marseille

Antoine Dupont a fait le choix de rester en France pour se ressourcer. Le capitaine du XV de France a pris la direction de Marseille avec des amis, lui qui était parti à Ibiza avec ses coéquipiers de France VII pour fêter sa médaille. Moins de fête et plus de sport au programme pour Dupont à l'approche de la saison qui a eu le privilège de faire quelques longueurs dans la piscine privée du Cercle des Nageurs de Marseille. Il a également été aperçu dans les calanques et sur des courts de tennis.

Un retour à Toulouse avec des rappeurs

Pour autant, Antoine Dupont ne va pas s'éterniser à Marseille et il s'apprête à retrouver sa tendre et chère ville rose, Toulouse. En effet, il y est attendu ce week-end à l'occasion du Rose Festival, un festival de musique organisé par ses amis rappeurs Big Flo et Oli. Francis Cabrel, Booba, Justice, Pomme, Jain, MC Solaar ou encore Niska sont à l'affiche de cette grande fête qui démarrera jeudi et où on retrouvera donc le médaillé d'or Antoine Dupont.