Top 14 : Après l'or avec Dupont, il annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

A l'instar d'Antoine Dupont, Jean-Pascal Barraque a pris le pari de délaisser le temps d'une olympiade le rugby à XV pour celui à VII. Et comme son coéquipier, il a décroché l'or à Paris et va faire son retour sur les pelouses de Top 14 au mois de septembre. Il a envie de montrer ce dont il est capable.

Pari réussi pour Antoine Dupont. Après l'échec de la Coupe du monde à domicile, le capitaine du XV de France avait décidé d'effectuer plusieurs piges à 7 dans l'optique de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dupont a fait mieux que ça puisqu'il a décroché la médaille d'or avec ses coéquipiers. Jean-Pascal Barraque était de la partie.

«Je ne pense pas que nous ayons pris la grosse tête»

« Durant la saison il y a eu énormément de doutes. Je ne savais pas si j’allais participer aux JO. Aujourd’hui, c’est un vrai soulagement. Et puis, en tant qu’homme, quand je vois la réaction de mes enfants, je me dis que j’ai fait quelque chose de beau. En fait, c’est dur de réaliser. C’est la réaction des gens qui nous permet de réaliser ce que nous avons fait. Pour nous, au départ, c’était presque un tournoi normal. Mais les retombées après cette médaille permettent de réaliser. En tout cas, je ne pense pas que nous ayons pris la grosse tête », a confié le joueur de l'USAP pour Rugbyrama. Il souhaite revenir fort en Top 14.

«J’ai envie de rendre la confiance que le staff m’a donnée»

« Je me sens bien. Je suis en forme même si j’ai quelques courbatures (sourire). J’ai vraiment envie de montrer mon niveau. La saison dernière je n’ai pas trop joué même si la fin de saison a été belle avec le rugby à sept. J’ai envie de rendre la confiance que le staff m’a donnée en me faisant venir à l’USAP. Maintenant que j’ai la tête à 100 % à quinze, j’ai envie de tout donner. Je vais me préparer pour faire de bons matchs », a ajouté Jean-Pascal Barraque.