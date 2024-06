UBB - Stade Toulousain : Jalibert vide son sac après la Finale du Top 14

Axel Cornic

Titularisé à la surprise générale, Matthieu Jalibert a assisté impuissant à la déroute de l’Union Bordeaux-Bègles face au Stade Toulousain (59-3), lors de la finale du Top 14 2024. L’ouvreur était initialement annoncé forfait pour cette rencontre à cause d’une blessure à la cuisse et a finalement été remplacé peu avant l’heure de jeu.

Il ne fallait pas être Bordelais ce vendredi soir. Face à l’armada du Stade Toulousain, emmenée encore par un grand Antoine Dupont, les joueurs de l’UBB ont été littéralement balayés. Même Matthieu Jalibert, le fantasque ouvreur titularisé à la dernière minute par Yannick Bru, n’a rien pu faire.

Finale Top 14 : Humiliation historique pour l’UBB à cause d’Antoine Dupont et du Stade Toulousain ! https://t.co/yyy5PG19GD pic.twitter.com/VNU72iEqUM — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

« Nous avons pris la décision de prendre le risque »

En zone mixte après la finale du Top 14, l’ouvreur international est revenu sur ce choix surprenant de le faire débuter la rencontre. « La saison était quasiment terminée pour moi. Mateo Garcia (l’autre ouvreur de l’UBB) a ressenti une gêne avant la finale. Moi j'étais de mieux en mieux. Nous avons pris la décision de prendre le risque » a expliqué Matthieu Jalibert, au micro de Canal + .

« Au bout de 15 minutes, j'ai senti des douleurs et des gênes »