Stade Toulousain : Antoine Dupont lâche un gros message après la finale du Top 14 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, la finale du Top 14 a rendu son verdict. Le Stade toulousain affrontait l'Union Bordeaux-Bègles et le match a été largement dominé par les Toulousains, qui conservent ainsi leur titre. Au terme d'une démonstration ponctuée par 9 essais et un score final de 59 à 3, ils ont soulevé le bouclier de Brennus pour la 23ème fois de leur histoire. Antoine Dupont a donc pu fêter un nouveau titre au terme d'une saison maîtrisée.

C'est une démonstration à laquelle ont assisté les spectateurs du Stade Vélodrome vendredi soir. Largement battus, les Bordelais n'ont jamais existé dans cette finale de Top 14 face au Stade toulousain. La fête était donc belle pour ce collectif qui ne recule devant aucun défi et qui, à l'image d'Antoine Dupont, écrit un peu plus chaque jour les plus belles pages de l'histoire du rugby français.

Une leçon de rugby bien maîtrisée

Auteur d'une belle saison conclue à la première place en Top 14, le Stade toulousain a encore dominé les débats lors de la phase finale et le club pensait bien retrouver le Stade français pour le grand dénouement vendredi soir. Finalement c'est l'UBB qui est venu prendre rendez-vous mais les Bordelais ont été dépassés dès les premières minutes. Antoine Dupont ne pouvait que reconnaître l'efficacité de son équipe dans l'entame du match.

Top 14 : Le Stade Toulousain s’attend à un grand choc https://t.co/t0C9VfkidZ pic.twitter.com/mZ5M9x58Ja — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« On avait vraiment envie de marquer le club avec cette génération »