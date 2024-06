Finale Top 14 : «On se ch** dessus», l'UBB craque totalement !

Axel Cornic

C’est une finale à sens unique à laquelle on a pu assister ce vendredi soir, avec le Stade Toulousain qui a totalement surclassé son adversaire du soir, l’Union Bordeau-Bègles (59-3). Il faut dire que le rouleau compresseur était inarrêtables et Nicolas Depoortère a tenté tant bien que mal de remotiver ses coéquipiers.

On s’attendait à un gros choc entre les deux plus grosses attaques de Top 14, mais il n’en a été rien. Le Stade Toulousain a déroulé face à l’UBB sur la pelouse du stade Vélodrome, avec une première mi-temps à sens unique... et une seconde totalement sur la même lancée, le match se terminant sur un score fleuve.

🎙️ "On se ch** dessus" 😳Nicolas Depoortere équipé d'un micro lors de la 1ère mi-temps de la #FinaleTOP14#STUBB pic.twitter.com/bgwj3W3I5u — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 28, 2024

La démonstration toulousaine

Tout a commencé par Antoine Dupont après seulement six minutes, avant que la machine toulousaine ne se mette en marche pour littéralement hacher les Bordelais. La star française s’est ainsi offerte un doublé, avant que Thomas Ramos ne rentre dans l’histoire en dépassant Jean-Baptiste Elissalde et devenant le meilleur marqueur de l’histoire du Stade Toulousain.

« Les gars, on va arrêter de se faire humilier »