Toulouse - UBB : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes... Tout savoir sur la finale du Top 14

Jean de Teyssière

La conclusion du Top 14, c'est pour ce soir ! Le Stade Toulousain affrontera l'UBB au stade Vélodrome dans une finale inédite. Le club girondin, créé en 2006, va disputer la première finale de son histoire, quand Toulouse jouera sa trentième finale. Un gouffre sépare donc les deux équipes qui ont chacun des arguments pour l'emporter. Retrouvez toutes les informations pour ce choc historique !

Le stade Vélodrome accueillera la première finale de son histoire ! Cette finale est délocalisée, à cause des Jeux olympiques de Paris 2024 qui empêche le Stade de France d'accueillir l'évènement. Cette finale inédite, opposera le Stade Toulousain, vainqueur de La Rochelle en demi-finale face à l'UBB, bourreau du Stade français samedi dernier.

Le Stade Toulousain prêt pour un deuxième sacre consécutif

Pour disputer cette trentième finale depuis sa création en 1907, le Stade Toulousain peut compter sur presque tout le monde. Cyril Baille, victime d'une rupture des ligaments de la cheville gauche et d'une fracture du péroné lors des demi-finales est logiquement absent tout comme Mathis Lebel, forfait. Ange Capuozzo, la pépite italienne, prendra sa place sur le banc des remplaçants.



Le XV titulaire du Stade toulousain : 15. Thomas Ramos ; 14. Juan Cruz Mallia, 13. Santiago Chocobares, 12. Pita Ahki, 11. Blair Kinghorn ; 10. Romain Ntamack, 9. Antoine Dupont (cap.) ; 7. Jack Willis, 8. Alexandre Roumat, 6. François Cros ; 5. Thibaud Flament, 4. Richie Arnold ; 3. Dorian Aldegheri, 2. Peato Mauvaka, 1. Rodrigue Neti.



Remplaçants : 16. Julien Marchand, 17. David Ainu'u, 18. Clément Vergé, 19. Joshua Brennan, 20. Paul Graou, 21. Ange Capuozzo, 22. Paul Costes, 23. Joel Merkler.

Top 14 - UBB : C'est terminé pour Jalibert ? https://t.co/V6q4uWrL2Y pic.twitter.com/LvnejUZryq — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

L'UBB part en mission !

Pour la première finale de son histoire, l'UBB s'attaque à une montagne ! Face au grand rival toulousain, les hommes de Yannick Bru ont tout à gagner dans cette finale du Top 14. La surprise de cette composition est certainement la présence de Matthieu Jalibert. Victime d'une déchirure musculaire le 8 juin dernier, le demi d'ouverture bordelais n'avait plus joué depuis.



Le XV titulaire de l'UBB : 15. Romain Buros ; 14. Damian Penaud, 13. Nicolas Depoortere, 12. Yoram Moefana, 11. Louis Bielle-Biarrey ; 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu (cap.) ; 7. Mahamadou Diaby, 8. Tevita Tatafu, 6. Bastien Vergnes-Taillefer ; 5. Adam Coleman, 4. Cyril Cazeaux ; 3. Ben Tameifuna, 2. Maxime Lamothe, 1. Jefferson Poirot.



Remplaçants : 16. Clément Maynadier, 17. Ugo Boniface, 18. Kane Douglas, 19. Pierre Bochaton, 20. Pete Samu, 21. Paul Abadie, 22. Pablo Uberti, 23. Toma'Akino Taufa.

Où voir la finale du Top 14 entre Toulouse et l'UBB ?