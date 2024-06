Top 14 : L'UBB en finale, le Stade français dénonce une polémique !

Jean de Teyssière

La demi-finale du Top 14 entre le Stade français et l'UBB a livré son verdict avec la qualification pour la finale des Bordelais, la première de l'histoire du club. Les Franciliens n'ont pas jamais démérité malgré une entame difficile et Laurent Labit, le manager du Stade français, déplore l'arbitrage de Monsieur Brousset...

L'arbitrage de la demi-finale du Top 14 entre le Stade français et l'UBB (20-22) est matière à critique. Beaucoup estiment qu'un en-avant a été commis par Damian Penaud sur le troisième essai bordelais, que les cartons jaunes ont tardé à pleuvoir et qu'un essai de pénalité aurait pu être sifflé en faveur du Stade français en fin de match...

«Le problème, c’est que nous avions beaucoup trop d’éléments contre nous»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Laurent Labit, le manager du Stade français pestait contre l'arbitrage : « Tout le monde a vu les conditions de jeu : il avait plu toute la journée. On n’allait pas s’exposer. Nous avons joué avec les qualités qui sont les nôtres mais avons fait un mauvais début de match. Malgré tout, on a bien réagi derrière… Le problème, c’est que nous avions beaucoup trop d’éléments contre nous, samedi soir : le terrain, le public et aussi des choses que nous n’avions pas anticipé, dont celle de ne pas se voir accorder un essai de pénalité avec un maul qui allait pourtant dans l’en-but à la dernière minute… Voilà… Les Bordelais ont mis quatre ans avant d’accéder à la finale. On fera tout pour gagner en crédibilité et accéder un jour à la finale du championnat. »

«Il a fallu six fautes en première période et trois en fin de match pour voir enfin un carton jaune»