Top 14 : Le boss du Racing 92 détruit ses stars !

Axel Cornic

Le Racing 92 a échoué aux portes des demi-finales du Top 14, avec une large défaite en barrage face à l’Union Bordeaux-Bègles (31-17). De quoi agacer le président Jacky Lorenzetti, qui dans un entretien accordé à Rugbyrama a tiré à boulets rouges sur ses joueurs et notamment deux recrues phare de l’été dernier, avec Josua Tuisova et Siya Kolisi.

Auteur d’une excellente première partie de saison, le Racing 92 s’est totalement écroulé et s’est finalement qualifié in extremis pour les phases finales du Top 14. Ça n’a finalement pas servi à grand-chose, puisque les Ciel et Blanc ont été éliminés d’entrée face à l’UBB de Damian Penaud, qui n’a jamais vraiment paru inquiété.

« On peut clairement parler de gâchis, cette saison »

Évidemment, cette fin de saison n’a pas du tout plu à Jacky Lorenzetti ! « On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Cette équipe, malgré quelques spasmes, s’est totalement effondrée au fil de la saison » a expliqué le président du Racing 92, dans un entretien accordé à Rugbyrama . « Quand je vois l’équipe alignée contre Bayonne à Auxerre, c’étaient les galactiques, comme on dit. Et puis non… On se fait battre lamentablement… On peut clairement parler de gâchis, cette saison ».

« Tuisova n’a rien apporté, Kolisi a pris des kilos »