Top 14 : Grande première pour une star du XV de France ?

Axel Cornic

Joueur d’expérience et international aux 44 sélections, Baptiste Serin va disputer un match important ce samedi avec le RCT, face au Stade Rochelais. Un match spécial, puisque c’est la première fois que le demi de mêlée de 29 ans va disputer les phases finales du Top 14 !

Après une saison de violents affrontements, on connait les six équipes qui vont se disputer le Bouclier de Brennus et dès ce samedi, leur nombre va se réduire. Le RCT va en effet affronter le Stade Rochelais, pour décider qui des deux ira en demi-finale affronter le Stade Toulousain.

« Bien sûr que je suis heureux, mais pour moi c'est juste un match de plus »

Cette rencontre sera spéciale pour Baptiste Serin, l’un des visages les plus connus du Championnat de France... qui n’a pourtant jamais connu les phases finales ! « Bien sûr que je suis heureux, mais pour moi c'est juste un match de plus. Je n'ai pas comme objectif de simplement jouer une phase finale. La phase finale est un objectif de passage pour être champion de France. Je ne le prends pas du tout avec un stress particulier » a expliqué le demi de mêlée du RCT, en conférence de presse.

« On y est et un gros morceau nous attend ce week-end »