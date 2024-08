Top 14 : Il change de club pour retrouver le XV de France ?

Axel Cornic

Considéré comme l’une des vraies alternatives à l’inamovible Grégory Alldritt au poste de numéro 8, Yoan Tanga a fui l’ombre de son illustre coéquipier pour exister du côté du Stade Français. Une nouvelle aventure commence pour le joueur de 27 ans, qi pourrait en cas de bonnes performance retrouver une place de choix au sein du XV de France.

Après l’échec de la dernière Coupe du monde et un Tournoi des 6 Nations 2024 assez mitigé, le XV de France doit se relancer. Cela passera sans aucun doute par l’émergence de nouveaux cadres et à 27 ans, Yoan Tanga semble être enfin prêt à saisir sa chance.

« C’était un souhait de revenir dans la région parisienne »

L’ancien du Racing 92 a en effet décidé de revenir en Ile-de-France à l’intersaison, en signant pour le Stade Français. Un moyen pour lui de relancer sa carrière ? « C’était un souhait de revenir dans la région parisienne. Toute ma famille habite ici et à La Rochelle j’étais assez loin de tout le monde. Ma vie est à Paris. Et puis Karim (Ghezal) et Laurent (Labit) étaient à la recherche d’un numéro 8 aux caractéristiques proches des miennes. Je connais et j’aime leur façon de travailler. Ils n’ont pas eu besoin de beaucoup me convaincre » a expliqué le troisième-ligne, dans les colonnes de Midi Olympique.

« On ne crache jamais sur des sélections en équipe de France »

« Je sais que je vais devoir prouver car le Stade Français a terminé à la deuxième place et a fait une demi-finale pour la première saison du nouveau staff » a poursuivi Yoan Tanga, qui n’a pas pu échapper aux questions concernant un retour au sein du XV de France... surtout après ce qu’il s’est passé ces derniers mois ! « Si ce qu’il s’est passé en Argentine peut me donner une chance avec le XV de France ? Je ne dirais pas une chance, non, car on ne crache jamais sur des sélections en équipe de France. Je ne préfère pas m’étendre sur les évènements que vous évoquez ».