XV de France : Le coup de gueule du clan Jégou-Auradou !

Axel Cornic

Accusé de viol aggravé par la justice argentine, Osca Jégou et Hugo Auradou ne sont toujours pas fixés sur leur sort, malgré une remise en liberté au début du mois d’aout. Les deux joueurs du XV de France attendent en effet la confirmation d’un non-lieu et après avoir récupéré leurs passeports ils ont pu quitter Mendoza, pour rallier la capitale Buenos Aires en attendant leur retour en France.

C’est une affaire qui dure depuis longtemps, bien trop longtemps selon certains. Convoqué par Fabien Galthié pour disputer la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud, Oscar Jégou et Hugo Auradou ne sont toujours pas rentrés. Depuis quasiment deux mois, les deux rugbymen français sont en effet d’un feuilleton judiciaire en Argentine, où une femme de 39 ans les accuse de violences sexuelles et physiques.

« Dans ce dossier il y a eu énormément de fake-news »

Tout récemment, leur situation a évolué avec la récupération de leurs passeports et donc la possibilité de plus en plus proche de regagner la France. Et si l’issue du tunnel semble proche, dans leur entourage on sait que cette tâche ne va pas partir si facilement. « La façon dont cette affaire est médiatisée laissera de toute façon, quelle que soit la décision de la justice, une trace sur eux. Dans ce dossier il y a eu énormément de fake-news. Ces deux garçons souffrent un calvaire » a expliqué leur avocat Me Antoine Vey, sur BFM TV.

« Aujourd’hui, on doit encore attendre »

« On attendait une décision leur permettant de rentrer dans leur club, de reprendre leur vie, de retourner dans leur pays la semaine dernière » a poursuivi l’avocat de Jégou et d’Auradou. « On a attendu mardi que la plaignante se présente à ces expertises pour que le dossier puisse se clôturer. Aujourd’hui, on doit encore attendre. C’est vrai que pour eux aussi, c’est très difficile, ils ont une certaine impatience à pouvoir établir leur innocence sur des critères judiciaires objectifs et surtout à rentrer dans leur pays avec la marque de leur innocence »