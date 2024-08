XV de France : La FFR vend la mèche pour Jaminet

Arnaud De Kanel

Melvyn Jaminet a écopé d'une suspension sévère de 34 semaines, infligée par la Fédération française de rugby, après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il tient des propos racistes. Mais une fois que sa suspension sera purgée, il ne devrait pas revêtir le maillot du XV de France.

La tournée estivale en Amérique du Sud devait offrir à Fabien Galthié l'occasion de révéler de nouveaux talents. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Au lieu de mettre en lumière de futures stars, cette tournée a viré au fiasco, entachant l'image du XV de France et celle du rugby français dans son ensemble. Les incidents autour de Jégou-Auradou et Melvyn Jaminet ont particulièrement marqué cette période, transformant ce qui devait être une opportunité en un véritable désastre médiatique et sportif. Florian Grill a d'ailleurs évoqué le cas de l'arrière de Toulon.

C'est fini pour Jaminet ?

Après la victoire des Bleus face à l'Argentine, Melvyn Jaminet avait accidentellement publié une vidéo dans laquelle il emploie des propos racistes. « Le premier arabe que je croise dans la rue, je lui mets un coup de casque », avait-il confié. Un tel comportement lui fermera sans doute à vie les portes du XV de France comme l'a indiqué le président de la FFR.

«Une incompatibilité entre les propos de ce type et le fait de porter le maillot de l’équipe de France»

« Je pense qu’il y a une incompatibilité entre les propos de ce type et le fait de porter le maillot de l’équipe de France. Le maillot de l’équipe de France, c’est un certain nombre de droits et aussi beaucoup de devoirs. Vous avez très bien compris. Il faut que l’on repense l’organisation de l’équipe de France, ses droits et devoir », a déclaré Florian Grill sur les ondes de Sud Radio. Déjà sanctionné de 34 semaines de suspension, Melvyn Jaminet ne devrait donc plus jamais être sélectionné avec le XV de France.