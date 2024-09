XV de France : C'est imminent pour Jegou et Auradou !

Axel Cornic

En Argentine depuis deux mois, Oscar Jégou et Hugo Auradou pourraient bientôt retrouver la France. Les deux internationaux du XV de France sont toujours accusés de viol aggravé sur une femme de 39 ans, mais l’enquête a bien avancé ces dernières semaines et un verdict final est attendu dans les prochaines heures.

C’est un triste feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Convoqués par Fabien Galthié pour la tournée estivale du XV de France, Hugo Auradou et Oscar Jégou ne sont pas rentrés avec le reste de l’équipe. Accusés de violences sexuelles et physiques, ils ont été arrêtés par la police argentine et risquent jusqu’à 20 ans de prison.

Jégou et Auradou pourraient revenir en France

Mais l’évolution de l’enquête ne semble pas pencher du côté de la victime présumée, puisque les récentes informations ont plutôt annoncé un possible abandon des charges à l’encontre des deux Français. Et une nouvelle étape importante a été franchie, puisque l’AFP nous apprend que le parquet de Mendoza (qui en charge de cette affaire) « a autorisé la sortie du pays, pour qu’ils puissent voyager en France » a déclaré le porte-parole de la justice provinciale, Martin Ahumada.

Une audience capitale ce mardi

Leur sortie « concrète et effective » reste toutefois liée à une audience qui se tiendra ce mardi à 11h30, soit près de 16h30 heure française. « Nous verrons s’ils (les joueurs) doivent être ici ou non. S’il n’y a pas d’extension, l’autorisation de quitter le pays sera définitivement accordée » a précisé Ahumada à la presse présente, précisant que même en cas de retour France Oscar Jégou et Hugo Auradou devront suivre quelques règles. « Par exemple, ils doivent se présenter au consulat d’Argentine en France s’ils sont convoqués, doivent établir une adresse réelle et virtuelle, et doivent se présenter à Mendoza (1.000 km de Buenos Aires) si cela leur est demandé ».