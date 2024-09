Top 14 : Surprise pour Dupont, son coach annonce une révolution

Axel Cornic

Après avoir tout vécu ces derniers mois, avec une Champions Cup, un Bouclier de Brennus et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, que va faire Antoine Dupont ? Actuellement en vacances, la star du rugby français va bientôt retrouver son club du Stade Toulousain et il semble qu’une petite surprise l’attende là-bas.

On manque de superlatifs pour décrire Antoine Dupont. Après les problèmes qui ont suivi la Coupe du monde en France, tout a changé avec la médaille d’or de France 7, la première de l’histoire du rugby français. L’ancien capitaine du XV de France est désormais considéré comme l’un des plus grands de la planète ovale et certains se demandent qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire désormais pour nous surprendre...

« Antoine est le meilleur à son poste et je crois qu’aujourd’hui il n’y a plus trop de conteste sur le sujet »

Pourquoi ne pas changer de poste ? C’est une possibilité déjà évoquée par le passé, mais Ugo Mola a une nouvelle fois évoqué l’option de faire glisser Antoine Dupont au poste de second centre. « Antoine est le meilleur à son poste et je crois qu’aujourd’hui il n’y a plus trop de conteste sur le sujet. Il a encore envie d’évoluer à ce poste, le club a encore envie qu’il évolue à ce poste-là. Mais il a également des fourmis dans les jambes et il a peut-être envie d’être exposé un petit peu ailleurs » a expliqué le coach du Stade Toulousain, dans l’émission viàMidol des Mauls et Débats.

« Mais Antoine a envie de tenter quelques rencontres au poste de centre et plus précisément au poste de 13 »

« Il y a eu le poste de numéro 10 (que Dupont a souvent occupé), mais aujourd’hui Ramos et Ntamack tiennent la barre et on a d’autres joueurs qui y sont performants » a poursuivi Ugo Mola. « Mais Antoine a envie de tenter quelques rencontres au poste de centre et plus précisément au poste de 13. Après on a envie de l’exposer, mais pas le fragiliser. Il fait donc trouver la bonne mesure, mais oui, Antoine sera exposé à dans d’autres positions ».