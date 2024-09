XV de France : Le clan Jégou-Auradou vide son sac !

Axel Cornic

Après un feuilleton sordide et interminable, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont pu faire leur retour en France. Mais l’enquête est loin d’être terminée pour les deux joueurs du Xv de France, puisqu’ils restent sous l’accuse de viol aggravé à l’encontre d’une femme de 39 ans, pour des faits remontant à la nuit entre le 6 et le 7 juillet derniers.

Après un peu moins de deux mois en Argentine, Oscar Jégou et Hugo Auradou sont de retour en France. Mais le plus dur commence désormais, puisque les deux rugbymen du XV de France devront prouver leur innocence et surtout laver une image bien écornée depuis quelques semaines.

XV de France : Antoine Dupont est de retour après les JO 2024 https://t.co/98Trd0Bzb8 pic.twitter.com/M2k5goTmI5 — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

« Leur image et leur vie reprennent là où ils l'ont laissée avant cet épisode »

C’est d’ailleurs ce que pointe leur avocat français, expliquant que Jégou comme Auradou ont rapidement l’intention de clore ce chapitre sordide de leur vie. « Ils sont forcément soulagés de retrouver leur famille, leur club et j'espère, très vite les entraînements et la compétition sportive. La seconde étape de ce dossier, c'est désormais de ne pas laisser prospérer le doute quant à leur innocence (...) leur image et leur vie reprennent là où ils l'ont laissée avant cet épisode » a expliqué Antoine Vey, sur France 3 Poitou-Charentes.

« Le parquet dit que l'accusation dont ils ont été l'objet n'est étayée par aucun élément objectif »

« On a demandé que l'enquête soit terminée et que la justice prononce définitivement la mise hors de cause des joueurs » a précisé Me Antoine Vey. « Dans sa décision, le parquet dit bien que non seulement l'accusation dont ils ont été l'objet n'est étayée par aucun élément objectif, mais plus encore qu'elle porte intrinsèquement des incohérences et qu'elle est fragilisée. Ce n'est pas un dossier où c'est parole contre parole. C'est un dossier dans lequel les éléments objectifs ont établi que l'accusation, telle qu'elle a été portée contre eux, n'a pas pu se produire »